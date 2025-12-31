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SARAJEVO

Otkrivanjem nove spomen-ploče obilježena 13. godišnjica smrti policajca Muhidina Pivodića

Policijski službenik Muhidin Pivodić ubijen je na službenoj dužnosti 31. decembra 2012., u 36. godini života

Otkrivena nova spomen-ploča. MUP KS

FENA

31.12.2025

Porodica, prijatelji, kolege i brojne delegacije danas su obilježili 13. godišnjicu smrti policijskog službenika Policijske uprave Novi Grad Muhidina Pivodića, a na mjestu njegovog ubistva u naselju Reljevo otkrivena je i nova spomen-ploča.

Delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Sindikata policije Kantona Sarajevo, kao i predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Općine Novi Grad, položili su cvijeće i odali počast na spomen obilježje u Reljevu i na gradskom groblju Bare, gdje je kolega Pivodić ukopan.

Poštovanje i tuga

Policijski komesar Fatmir Hajdarević izjavio je da se danas se s dubokim poštovanjem i tugom prisjećaju kolege Muhidina.

- Njegova smrt je trajno obilježila, ne samo njegovu porodicu i prijatelje, već cijelu našu zajednicu, kojoj je Muhidin nesebično služio. Sjećanje na njegovu predanost, čast i služenje općem dobru ostat će trajno utkano u rad i identitet Policijske uprave Novi Grad i Uprave policije u cjelini. Poštovanjem prema njegovoj žrtvi odajemo i priznanje svim policijskim službenicima koji svakodnevno, često tiho i neprimjetno, rade u interesu sigurnosti svih naših građana - rekao je Hajdarević.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica istakao je da su se danas okupili da pokažu da Muhidin, kao i svi policijski službenici koji su izgubili živote, nikada neće biti zaboravljeni.

- Ova spomen-ploča neka bude podsjetnik na dan kad smo izgubili našeg kolegu. Istovremeno, neka nas podsjeća da uvijek s ponosom, dostojanstveno i časno govorimo o njemu i prenosimo sjećanje na nove generacije o policijskim službenicima koji su dali svoje živote u službi i koji su simboli požrtvovanosti i opasnosti koju nosi policijski poziv - naveo je Katica.

Obaveza sjećanja

Predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo Saim Smajlović poručio je da obaveza sjećanja ne prestaje vremenom.

- Naša je časna dužnost da imena onih koji su dali najviše od sebe - vlastiti život, sačuvamo od zaborava i sjećanje na njih prenesemo na naše mlađe kolege. I ova spomen-ploča je simbol kolektivne zahvalnosti Muhidinovih kolega. Zahvaljujemo i Pravoslavnoj crkvi u Reljevu koja je ustupila prostor za ovaj spomenik, kao još jedan dokaz međusobnog poštovanja, solidarnosti i zajedničkih ljudskih vrijednosti - rekao je Smajlović.

Policijski službenik Muhidin Pivodić ubijen je na službenoj dužnosti 31. decembra 2012., u 36. godini života. Počinilac tog ubistva osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 34 godine, saopćeno je iz MUPKS-a.

# MUHIDIN PIVODIĆ
# SARAJEVO
# MUP KS
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