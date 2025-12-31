Otkrivanjem nove spomen-ploče obilježena 13. godišnjica smrti policajca Muhidina Pivodića

Porodica, prijatelji, kolege i brojne delegacije danas su obilježili 13. godišnjicu smrti policijskog službenika Policijske uprave Novi Grad Muhidina Pivodića, a na mjestu njegovog ubistva u naselju Reljevo otkrivena je i nova spomen-ploča.

Delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Sindikata policije Kantona Sarajevo, kao i predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Općine Novi Grad, položili su cvijeće i odali počast na spomen obilježje u Reljevu i na gradskom groblju Bare, gdje je kolega Pivodić ukopan.

Poštovanje i tuga

Policijski komesar Fatmir Hajdarević izjavio je da se danas se s dubokim poštovanjem i tugom prisjećaju kolege Muhidina.

- Njegova smrt je trajno obilježila, ne samo njegovu porodicu i prijatelje, već cijelu našu zajednicu, kojoj je Muhidin nesebično služio. Sjećanje na njegovu predanost, čast i služenje općem dobru ostat će trajno utkano u rad i identitet Policijske uprave Novi Grad i Uprave policije u cjelini. Poštovanjem prema njegovoj žrtvi odajemo i priznanje svim policijskim službenicima koji svakodnevno, često tiho i neprimjetno, rade u interesu sigurnosti svih naših građana - rekao je Hajdarević.