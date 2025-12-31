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SAVREMENI SISTEM NAPLATE

Bjelašnica prvi ski centar u BiH koji uvodi potpuno bezgotovinsko plaćanje

Ova promjena obuhvata sve ključne usluge u skijaškom centru

Bjelašnica uvodi potpuno bezgotovinsko plaćanj. OC Bjelašnica Igman

M. Až.

31.12.2025

Olimpijski centar Bjelašnica–Igman od 1. januara 2026. godine zvanično prelazi na potpuno bezgotovinsko (cashless) poslovanje, čime postaje prvi ski centar u Bosni i Hercegovini, a ujedno i prvo javno preduzeće koje uvodi ovakav savremeni sistem naplate.

Ova promjena obuhvata sve ključne usluge u skijaškom centru – kako kupovinu ski karata, tako i parking ali i online prodaju – koje će se moći realizovati putem bankovnih kartica, mobilnih uređaja, pametnih ssatova i SMS naplate, u skladu s važećim fiskalnim propisima, saopćeno je iz OC Bjelašnica - Igman.

Uvođenjem cashless sistema OC Bjelašnica–Igman ostvaruje bržu uslugu i kraće redove na kasama, veću sigurnost za goste i zaposlene, precizniju finansijsku kontrolu, te viši nivo transparentnosti poslovanja.

Kao javno preduzeće i vodeći zimski turistički centar u državi, Olimpijski centar Bjelašnica–Igman ovom odlukom dodatno potvrđuje svoju orijentaciju ka modernizaciji, digitalizaciji i usklađivanju sa najboljim evropskim praksama u upravljanju skijaškim centrima.

U rijetkim tehničkim situacijama bit će aktiviran rezervni model naplate, kako bi se osigurao nesmetan rad sistema i maksimalna dostupnost usluga svim posjetiocima.

# BJELAŠNICA
# SKIJANJE
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