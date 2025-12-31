Bjelašnica prvi ski centar u BiH koji uvodi potpuno bezgotovinsko plaćanje

Olimpijski centar Bjelašnica–Igman od 1. januara 2026. godine zvanično prelazi na potpuno bezgotovinsko (cashless) poslovanje, čime postaje prvi ski centar u Bosni i Hercegovini, a ujedno i prvo javno preduzeće koje uvodi ovakav savremeni sistem naplate.

Ova promjena obuhvata sve ključne usluge u skijaškom centru – kako kupovinu ski karata, tako i parking ali i online prodaju – koje će se moći realizovati putem bankovnih kartica, mobilnih uređaja, pametnih ssatova i SMS naplate, u skladu s važećim fiskalnim propisima, saopćeno je iz OC Bjelašnica - Igman.

Uvođenjem cashless sistema OC Bjelašnica–Igman ostvaruje bržu uslugu i kraće redove na kasama, veću sigurnost za goste i zaposlene, precizniju finansijsku kontrolu, te viši nivo transparentnosti poslovanja.

Kao javno preduzeće i vodeći zimski turistički centar u državi, Olimpijski centar Bjelašnica–Igman ovom odlukom dodatno potvrđuje svoju orijentaciju ka modernizaciji, digitalizaciji i usklađivanju sa najboljim evropskim praksama u upravljanju skijaškim centrima.

U rijetkim tehničkim situacijama bit će aktiviran rezervni model naplate, kako bi se osigurao nesmetan rad sistema i maksimalna dostupnost usluga svim posjetiocima.