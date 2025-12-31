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VOZITE OPREZNO

Pojačan promet vozila na putevima u BiH: Ove granične prijelaze izbjegavajte

Zbog nižih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, na pojedinim dionicama kolovoz može biti klizav, kažu iz BIHAMK-a

Gužve na graničnim prijelazima. Screenshot

A. O.

31.12.2025

Pojačan promet vozila bilježi se na većini magistralnih cesta u Bosni i Hercegovini, ali i na prilazima većim gradskim centrima.

- Vozače podsjećamo da voze maksimalno oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas.

Zbog nižih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, na pojedinim dionicama kolovoz može biti klizav. Posebno upozoravamo na poledicu pri prelasku mostova, nadvožnjaka i planinskih prijevoja. Podsjećamo da je do 02. januara 2026. godine do ponoći zabranjen prijevoz eksplozivnih materija na svim putevima u Bosni i Hercegovini.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da vode računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti drugih – kažu iz BIHAMK-a u večerašnjem izvještaju.

Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

# GRANIČNI PRIJELAZI
# STANJE NA PUTEVIMA
# BIHAMK
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