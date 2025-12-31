Mještani Gornje Jošanice u Vogošći večeras bez struje

Mještani općine Vogošća izrazili su večeras zabrinutost i ogorčenje zbog učestalih prekida u snabdijevanju električnom energijom, žaleći se redakciji „Avaza“ da u pojedinim dijelovima ove općine već neko vrijeme nemaju struju.

Kako navodi mještanin ulice Gornja Jošanica, problem s nestancima električne energije traje godinama, a situacija se, prema njihovim riječima, ne popravlja. On je za "Avaz" kazao da domaćinstva u ovoj ulici nisu imala struju ni sinoć, te da je večeras do prekida u snabdijevanju došlo u dva navrata.

Dodao je da je ista situacija i u Rosuljama.

Zbog problema je, kako tvrdi, kontaktirao dežurnu službu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, odakle mu je rečeno sinoć da su ekipe na terenu, a večeras mu se kako kaže niko nije javio.

Posebno zabrinjava, ističe sagovornik, činjenica da je snabdijevanje električnom energijom u Vogošći neravnomjerno. Dok jedan dio općine ima struju, drugi je bez električne energije. Kao primjer navodi da je ispred njegove kuće javna rasvjeta uključena, dok u samom domaćinstvu nema struje.

Mještani očekuju da nadležni u što kraćem roku otklone kvarove i trajno riješe problem koji, kako kažu, značajno otežava svakodnevni život.