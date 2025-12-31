U Kaknju održana tradicionalna večer Kur'ana: Dvorana ispunjena do posljednjeg mjesta

U Sportskoj dvorani u Kaknju, večeras je održana tradicionalna večer Kur'ana pod nazivom "Svjetlo Kur’ana u našem gradu i domovini".

Organizator je Medžlis Islamske zajednice Kakanj, a radi velikog interesovanja vjernika, dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Bilo je i onih ljudi koji su stajali na ulazima, prateći program. U finansiskoj podrški je učestvovala Općina Kakanj.

Prisutnima se na početku obratio Zakir ef. Ljubović, glavni imam Medžlisa IZ Kakanj, koji je poželio dobrodošlicu gostima i učesnicima iz više zemalja.