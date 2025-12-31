U Kaknju održana tradicionalna večer Kur'ana: Dvorana ispunjena do posljednjeg mjesta

U Sportskoj dvorani u Kaknju, večeras je održana tradicionalna večer Kur'ana pod nazivom "Svjetlo Kur’ana u našem gradu i domovini".
Organizator je Medžlis Islamske zajednice Kakanj, a radi velikog interesovanja vjernika, dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.
Bilo je i onih ljudi koji su stajali na ulazima, prateći program. U finansiskoj podrški je učestvovala Općina Kakanj.
Prisutnima se na početku obratio Zakir ef. Ljubović, glavni imam Medžlisa IZ Kakanj, koji je poželio dobrodošlicu gostima i učesnicima iz više zemalja.
U programu su učestvovali istaknuti učači Kur’ana: Hadi Esfidani iz Islamske Republike Iran, hafiz Cafer Akbay iz Turske, kurra hafiz Aziz Alili iz Hrvatske, hafiz Nijaz Aganhodžić iz Bosne i Hercegovine te hafiz Ahmed Alili iz Slovenije. Poseban doprinos večeri dao je gost predavač prof. dr. Mustafa Hasani, dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, čije je obraćanje dodatno naglasilo značaj kur’anske poruke u savremenom društvu.
U programu su učestvovali i Hor imama Medžlisa IZ Kakanj te hafiz Madžid Aganhodžić, dok je završnu dovu proučio mr. Sulejman-ef. Čeliković, idejni pokretač ove manifestacije.