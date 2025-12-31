U SDS-u ogorčeni zbog odluke CIK-a BiH da na ponovoljenim izborima nema skenera

Centralna izborna komisija BiH (CIK) donijela je odluku da 8. februara budu održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika bh. entiteta Republike Srpske (RS) na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Međutim, u odluci CIK također se navodi da nije prihvaćen zahtjev SDS da se na prijevremenim izborima osiguraju nove tehnologije, skeneri i biometrija, koji su se primjenjivali na jednom broju biračkih mjesta prilikom održavanja lokalnih izbora 2024. godine.

- Iz razloga što je to velika logistička operacija te da smo skenere i biometrijske uređaje dobili za upotrebu na pilot projektu od strane donatora, koji su finansirali i konfiguraciju samog softvera za izbornu utakmicu koja se odnosila na lokalne izbore, kao i drugih razloga, nećemo moći da koristimo te tehnologije na ovim izborima – izjavio je na današnjoj sjednici CIK Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije BiH, prenosi Srpskainfo.

Kako je istakao, cilj je da nove tehnologije budu upotrebljene na opštim izborima sljedeće godine.

- U toku je postupak javne nabavke, tako da za ove izbore nećemo moći koristiti tu tehnologiju – zaključio je Bakalar.

Podsjećamo, predsjednik Glavnog odbora SDS, Jovica Radulović, prije nekoliko dana istakao je potrebu da CIK BiH, prilikom ponavljanja izbora na 136 biračkih mjesta, koristi skenere i biometrijsku opremu koja je u BiH stigla uoči prošlih lokalnih izbora.

- Na lokalnim izborima smo imali pilot projekat koji je proveden na broju biračkih mjesta koji je sličan onom na kojem se sad ponavljaju izbori. To znači da CIK već ima dovoljno opreme da novim izbornim tehnologijama pokrije svih 136. Na ovim mjestima su već dokazane velike izborne manipulacije i to je svakako povod da se donese jedna takva odluka, kako bi se integritet izbora dodatno zaštitio – istakao je Radulović.