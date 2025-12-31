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LIDER HDZ-A BIH

Čović s Kupresa poželio svima sretnu Novu godinu: U društvu supruge, Krišto i Mate Bulića

Na kraju politički turbulentne 2025. Čović je zaželio sretnu, mirnu i uspješnu 2026. godinu

Čović s prijateljima. FENA

FENA

31.12.2025

Dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović zaželio je sretnu Novu godinu stanovnicima BiH s Kupresa, gdje već tradicionalno, u krugu prijatelja, dočekuje silvestarsku noć.

Na kraju politički turbulentne 2025. Čović je zaželio sretnu, mirnu i uspješnu 2026. godinu.

Među suradnicima i prijateljima s kojima Čović i njegova supruga Bernardica dočekuju novu godinu je i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i njen suprug Branko te poznati pjevač Mate Bulić sa suprugom Zdravkom.

# KUPRES
# NOVA GODINA
# DRAGAN ČOVIĆ
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