Osiguravanje mjesta i ljudi: Jake policijske snage kod SCC-a

Jake policijske snage raspoređene su večeras u blizini Sarajevo City Centra (SCC), gdje se održava javni doček uz koncert, a povodom predstojeće Nove godine.

Pripadnici policije prisutni su na širem području oko SCC-a s ciljem održavanja javnog reda i mira, te osiguranja sigurnosti velikog broja građana koji su se okupili povodom koncerta i dočeka.

Policija apeluje na građane da poštuju upute nadležnih službi i koriste alternativne pravce kretanja.

Prema dostupnim informacijama, prisustvo pojačanih policijskih snaga je preventivne prirode, kako bi javni doček protekao bez incidenata.

Što se tiče servisnih informacija saobraćaj je obustavljen u ulicama Kotromanića, Kalmija Baruha, dr. Safeta Mujića, Vrbanja, Mustajbega Fadilpašića.