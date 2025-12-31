Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SA LICA MJESTA

U džamiji "Kralj Abdullah" u Tuzli održano 19. tradicionalno "Veče Kur’ana"

Učešće u programu uzeo je: hfz. dr. Maid Ibrahimović, Muhamed ef. Mujkić, Muhamed Gagulić i Ömer Mansur Duran

Večer Kur'ana - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+12
A. B.

31.12.2025

Devetnaesta večer Kur'ana održana je večeras u džamiji „Kralj Abdullah“, u Tuzli, nakon jacije-namaza.

Organizator „19. Večeri Kur’ana“ je Medžlis Islamske zajednice Tuzla.

Učešće u programu uzeo je: hfz. dr. Maid Ibrahimović, Muhamed ef. Mujkić, Muhamed Gagulić i Ömer Mansur Duran.

U toku programa upriličena je i dodjela Priznanja za doprinos izučavanju Kur’ana i islamskih nauka. Priznanje i nagrada su ustanovljeni od strane Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i dodjeljuju se tradicionalno na ovom događaju već 16 godina. Priznanje i nagrada su dodijeljeni porodici Haušić, u kojoj su četiri hafiza.

Priznanje je primio profesor Salih-ef. Haušić, koji se ovom prilikom obratio vazom.

Titule hafiza nose djeca profesora Saliha i njegove supruge Emine, Selma, Zuhra i Abdulah, kao i njihov unuk Yusuf Halilović.

Priznanje je uručio muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović koji je uputio i prigodnu poruku.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# DŽAMIJA KRALJA ABDULAHA
# TUZLA
# DŽAMIJA
# VEČER
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.