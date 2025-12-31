U džamiji "Kralj Abdullah" u Tuzli održano 19. tradicionalno "Veče Kur’ana"

Devetnaesta večer Kur'ana održana je večeras u džamiji „Kralj Abdullah“, u Tuzli, nakon jacije-namaza.

Organizator „19. Večeri Kur’ana“ je Medžlis Islamske zajednice Tuzla.

Učešće u programu uzeo je: hfz. dr. Maid Ibrahimović, Muhamed ef. Mujkić, Muhamed Gagulić i Ömer Mansur Duran.

U toku programa upriličena je i dodjela Priznanja za doprinos izučavanju Kur’ana i islamskih nauka. Priznanje i nagrada su ustanovljeni od strane Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i dodjeljuju se tradicionalno na ovom događaju već 16 godina. Priznanje i nagrada su dodijeljeni porodici Haušić, u kojoj su četiri hafiza.