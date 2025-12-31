Dodik uputio čestitku: Nova godina je vrijeme nade i novih početaka

Lider SNSD-a Milorad Dodik uputio je novogodišnju čestitku.
- Nova godina je vrijeme nade i novih početaka. Želim da je dočekate sretni i zdravi, okruženi ljudima koje volite – naveo je Dodik.
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Neka vam svaki dan bude ispunjen razumijevanjem, solidarnošću i radošću, poručio je Dodik
Dodik uputio čestitku. Dejan Rakita / PIXSELL
Lider SNSD-a Milorad Dodik uputio je novogodišnju čestitku.
- Nova godina je vrijeme nade i novih početaka. Želim da je dočekate sretni i zdravi, okruženi ljudima koje volite – naveo je Dodik.
- Neka vam svaki dan bude ispunjen razumijevanjem, solidarnošću i radošću. Sretna vam i uspješna Nova godina – zaključio je., uz objavu videosnimka.
BIVŠI PREDSJEDNIK IRANA