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Dodik uputio čestitku: Nova godina je vrijeme nade i novih početaka

Neka vam svaki dan bude ispunjen razumijevanjem, solidarnošću i radošću, poručio je Dodik

Dodik uputio čestitku. Dejan Rakita / PIXSELL

A. O.

31.12.2025

Lider SNSD-a Milorad Dodik uputio je novogodišnju čestitku.

- Nova godina je vrijeme nade i novih početaka. Želim da je dočekate sretni i zdravi, okruženi ljudima koje volite – naveo je Dodik.

- Neka vam svaki dan bude ispunjen razumijevanjem, solidarnošću i radošću. Sretna vam i uspješna Nova godina – zaključio je., uz objavu videosnimka. 

# ČESTITKA
# NOVA GODINA
# MILORAD DODIK
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