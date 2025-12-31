Redakcija "Dnevnog avaza" želi vam sretnu i uspješnu Novu 2026. godinu!

Redakcija "Dnevnog avaza", najutjecajnijeg medija u Bosni i Hercegovini, svim građanima BiH, Bosancima i Hercegovcima u dijaspori, te našim prijateljima iz regiona i cijelog svijeta želi uspješnu i sretnu Novu 2026. godinu.

U protekloj godini smo se trudili da vam donosimo zanimljive i ekskluzivne priče, mnogo kvalitetnog sadržaja u kojem je svaki čitalac mogao pronaći nešto zanimljivo. Vi ste svojim posjetama pokazali da cijenite naš rad i hvala vam na tome. Iskreno se nadamo da ćete ostati s nama i u ovoj godini.

Za vas smo otkrivali afere, izvještavali s lica mjesta o gorućim problemima koje muče naše društvo, ali vam donosili i najljepše priče iz svih krajeva svijeta. Zajedno smo se radovali uspjesima u svim sferama, sportskim, kinematografskim, posebno onim malim svakodnevnim pobjedama.

U godini koja je iza nas nadamo se da će ostati i sve ono loše, a da će ova zasjati u punom sjaju kako biste vi, a i mi zajedno s vama bili prije svega zdravi, sretni i uspješni.

Čitajte nas i ubuduće, sugerirajte, kritizirajte, jer mi smo tu zbog vas kako biste uvijek bili pravovremeno i tačno informirani. Redakcija "Dnevnog avaza" još jednom želi vam sretnu i uspješnu 2026. godinu.