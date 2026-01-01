Igor Crnadak: Hoće li Željka Cvijanović dati ostavku ako Blanuša postane predsjednik?

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednica SNSD-a, Željka Cvijanović, prokomentarisala je najnovija dešavanja u opoziciji, ističući da medijska ujdurma i koalicije sa Sarajevom neće utjecati na rezultate izbora.

- Džaba vam medijska ujdurma, džaba vam sarajevski saveznici, džaba vam koalicija sa Kristijanom Šmitom - izjavila je.

"Politički ponavljači"

- Svima je jasno zašto se uporno razvlači proglašenje izbornog pobjednika na izborima koji se nisu ni trebali desiti da SDS nije prvi zaigrao u Šmitovom kolu i dao kandidata - dodala je.

- Kaže Aleksandra Pandurević da je SNSD pao na ispitu. Pa vi iz SDS-a već skoro dvije decenije ponavljate prvu godinu. Vi ste nepopravljivi politički ponavljači i opet niste ništa naučili - navela je Cvijanović.

Ona je pojasnila da je SNSD pitanja postavio predsjedniku SDS-a, što je Branko Blanuša, a ne Aleksandra Pandurević ili Ognjen Bodiroga.

- Nemate potrebe da odgovarate umjesto njega. Povjerili ste mu rukovođenje strankom, valjda vjerujete i da može sam da odgovori na nekoliko važnih pitanja - naglasila je Cvijanović.

Nakon što je Željka Cvijanović poslala poruku opoziciji da "SNSD pobjeđuje na izborima makar ih CIK ponavljao još 50 puta", oglasio se Igor Crnadak, šef Kluba zastupnika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

- Zanimljiv naslov. Kad neki sportski 'projekti' prođu dobro, poraste samopouzdanje i postanete silni. Nego, da li će, nakon ove izjave, Željka Cvijanović podnijeti ostavku ako Blanuša ipak postane predsjednik - upitao je Crnadak.

Brojne nepravilnosti

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske bit će održani 8. februara 2026. godine, na 136 biračkih mjesta u 17 gradova i općina ovog bh. entiteta, objavila je u srijedu Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine.