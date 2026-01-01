Stanje na putevima u BiH: Poledica, magla i pojačane kontrole u prometu

Nakon novogodišnje noći, kada su kolege BIHAMK-a i druge dežurne službe imale povećan broj intervencija, i dalje su na snazi pojačane policijske patrole, kako je ranije najavljeno, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog niskih temperatura, moguća je poledica na vlažnim i mokrim dionicama, dok magla mjestimično smanjuje vidljivost, posebno u kotlinama i uz riječne tokove. Vozači se mole za dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, a BIHAMK svim učesnicima u prometu želi sretna i sigurna putovanja u 2026. godini.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Do 2. januara 2026. godine do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini.

Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.