Novogodišnja noć bez incidenata: Ministar MUP-a pohvalio rad policije USK

Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija posjetio je u novogodišnjoj noći Policijsku stanicu Bihać, gdje su pripadnici Uprave policije MUP-a USK razgovarali o organizaciji rada i sigurnoj situaciji tokom jednog od najzahtjevnijih perioda u godini.

Tokom posjete ministar je pohvalio profesionalnost i angažman policijskih službenika, ističući da su ove godine uspješno odgovorili svim sigurnosnim izazovima.

- Novogodišnja noć jedan je od najzahtjevnijih perioda policijske strukture, ali su pripadnici MUP-a USK pokazali visok stepen profesionalnosti, odgovornosti i spremnosti da u svakom trenutku zaštite sigurnost građana. - istakao je Habibija.

Posebno je naglašena uloga policijskih službenika angažovanih na terenu, kao i jedinica koje su tokom cijele noći bile u stanju pune pripravnosti, čime je osigurana stabilna sigurnosna situacija na području Unsko-sanskog kantona.

Ministar je na kraju uputio novogodišnje čestitke svim pripadnicima MUP-a USK i građanima kantona, uz poruku da će policijska struktura u narednom periodu biti posvećena zaštiti života, imovine i sigurnosti svih građana.