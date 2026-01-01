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SVEČANI DOČEK

Hiljade građana uz Mariju Šerifović dočekale 2026. godinu na Gradskom trgu u Bihaću

Novogodišnja noć na Gradskom trgu protekla je u znaku muzike, zajedništva i pozitivne atmosfere

Doček u Bihaću. FENA

FENA

1.1.2026

Hiljade građana i gostiju ispunilo je Gradski trg u Bihaću, gdje je uz snažne emocije, pjesmu i vrhunsku produkciju upriličen svečani doček Nove 2026. godine i nastup regionalne muzičke zvijezde Marije Šerifović.

Pod svjetlima novogodišnje scene i uz prepoznatljive hitove, publika je uglas pjevala, dijeleći poruke radosti, nade i optimizma za godinu koja dolazi. Trg je bio ispunjen pozitivnom energijom, osmijesima i zajedništvom, potvrđujući još jednom da je novogodišnji doček u Bihaću jedan od centralnih društvenih događaja u gradu.

Hiljade građana i gostiju ispunilo je Gradski trg. FENA

Građanima se obratio i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, koji je u novogodišnjoj poruci poželio zdravlje, mir i snagu, naglasivši važnost porodice i prijatelja kao temeljnih vrijednosti svakog društva. Istakao je da je iza Grada Bihaća godina rada i izazova, ali i konkretnih iskoraka naprijed, u kojoj se pokazalo da Bihać može biti jedinstven kada je to najpotrebnije.

Najavljujući ulazak u 2026. godinu s jasnim ciljevima i istom odgovornošću prema građanima, Sedić je poručio da novu godinu treba donijeti više razumijevanja, zajedništva i razloga da se Bihać voli još snažnije.

Novogodišnja noć na Gradskom trgu protekla je u znaku muzike, zajedništva i pozitivne atmosfere, uz snažnu poruku da Bihać u novoj godini ulazi složno, optimistično i okrenut ka budućnosti.

# BIHAĆ
# MARIJA ŠERIFOVIĆ
# NOVA GODINA
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