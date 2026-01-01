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MUP KS

Sarajevo: U novogodišnjoj noći evidentiran manji broj prekršaja nego što je uobičajeno

Policijski službenici su, provodeći redovne mjere kontrole saobraćaja, izdali ukupno 480 prekršajnih naloga

Sarajevo: Evidentiran manji broj prekršaja. MUP KS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

1.1.2026

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavila je bilten o stanju sigurnosti u saobraćaju tokom novogodišnje noći, iz kojeg je vidljivo da je evidentiran manji broj prekršaja nego uobičajeno.

Policijski službenici su, provodeći redovne mjere kontrole saobraćaja, izdali ukupno 480 prekršajnih naloga. Riječ je o znatno manjem broju u poređenju s posljednjim vikendom ove godine, kada je u petak zabilježeno 1.447, a u subotu 497 saobraćajnih prekršaja.

Tokom novogodišnje večeri iz saobraćaja je isključeno sedam vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, što je također osjetno manje u odnosu na subotu, kada je zbog istog prekršaja sankcionisano čak 70 vozača.

Osim toga, pet vozača isključeno je iz saobraćaja jer nisu stekli pravo na upravljanje motornim vozilom, troje zbog upravljanja u vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja, jedna osoba zbog vožnje pod utjecajem droga, dok su dvije osobe sankcionisane zbog isteka važenja potvrde o registraciji vozila.

# SARAJEVO
# MUP KS
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