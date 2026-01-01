Nedim Sladić upozorava na naglu promjenu vremena: Bit će dosta teškog, mokrog snijega

Meteorolog Nedim Sladić upozorio je da početak nove godine donosi naglu i izraženu promjenu vremenskih prilika.

Kako je naveo, vremenska "klackalica" se nastavlja, i to u prilično nezahvalnom obliku, a detalji će odlučivati o vrsti padavina.

- Centralni dijelovi Bosne trenutno su u graničnoj situaciji, gdje sitnice odlučuju o tome hoće li padati kiša ili snijeg, s obzirom na to da su novi proračuni donekle ublažili prodor hladnijeg zraka zbog pomjeranja osi doline prema zapadu. Za sada je izvjesno jedino to da 2. januara slijedi kratkotrajni jugo, a potom obilne padavine drugog dana vikenda, koje će u sarajevski kišomjer donijeti najmanje prosječnu jednomjesečnu količinu padavina za januar, i to u svega dan ili dva - pojasnio je Sladić.