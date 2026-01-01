GP BiH: U Bosnu i Hercegovinu je tokom sedam dana uoči novogodišnjih praznika ušlo više od 406.000 putnika

Zemlje zapadnog Balkana bilježe pojačan promet putnika uoči novogodišnjih praznika, uz veći broj ulazaka u odnosu na prethodne godine, pokazuju podaci nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu.

U Bosnu i Hercegovinu je tokom sedam dana uoči novogodišnjih praznika ušlo više od 406.000 putnika, saopćila je Granična policija BiH. Najveći dio prometa zabilježen je na kopnenim graničnim prelazima.

Prema zvaničnim podacima, u periodu od 22. do 28. decembra u BiH je evidentirano 406.396 ulazaka. Od toga je više od 376.000 putnika ušlo kopnenim putem, dok je nešto više od 30.000 putnika registrovano na aerodromima.

Najveći dnevni priliv zabilježen je 24. decembra, dok je najmanji broj ulazaka evidentiran dan kasnije, 25. decembra.

Podaci Granične policije pokazuju da je ovogodišnji broj ulazaka manji nego u istom periodu 2023. godine, ali veći u poređenju s 2024. godinom.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopćeno je da je u periodu od 19. do 26. decembra na graničnim prelazima u toj zemlji obavljena granična kontrola nad više od 1,7 miliona osoba, što predstavlja blagi porast u odnosu na prethodne godine.