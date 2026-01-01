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POJAČAN PROMET

GP BiH: U Bosnu i Hercegovinu je tokom sedam dana uoči novogodišnjih praznika ušlo više od 406.000 putnika

Najveći dnevni priliv zabilježen je 24. decembra, dok je najmanji broj ulazaka evidentiran dan kasnije, 25. decembra

Granični prijelaz. Facebook

Anadolija

1.1.2026

Zemlje zapadnog Balkana bilježe pojačan promet putnika uoči novogodišnjih praznika, uz veći broj ulazaka u odnosu na prethodne godine, pokazuju podaci nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu.

U Bosnu i Hercegovinu je tokom sedam dana uoči novogodišnjih praznika ušlo više od 406.000 putnika, saopćila je Granična policija BiH. Najveći dio prometa zabilježen je na kopnenim graničnim prelazima.

Prema zvaničnim podacima, u periodu od 22. do 28. decembra u BiH je evidentirano 406.396 ulazaka. Od toga je više od 376.000 putnika ušlo kopnenim putem, dok je nešto više od 30.000 putnika registrovano na aerodromima.

Najveći dnevni priliv zabilježen je 24. decembra, dok je najmanji broj ulazaka evidentiran dan kasnije, 25. decembra.

Podaci Granične policije pokazuju da je ovogodišnji broj ulazaka manji nego u istom periodu 2023. godine, ali veći u poređenju s 2024. godinom.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopćeno je da je u periodu od 19. do 26. decembra na graničnim prelazima u toj zemlji obavljena granična kontrola nad više od 1,7 miliona osoba, što predstavlja blagi porast u odnosu na prethodne godine.

Na Kosovu je, prema policijskim podacima, u drugoj polovini decembra zabilježen pojačan ulazak putnika kopnenim i zračnim putem, s najvećim prilivom tokom vikenda. Nadležne institucije navode da su praznična putovanja i aktuelna društveno-politička dešavanja doprinijeli povećanom prometu.

U Crnoj Gori i Hrvatskoj nadležni organi također bilježe pojačanu frekvenciju putnika na graničnim prelazima i aerodromima uoči novogodišnjih praznika. Prema navodima policije i uprava aerodroma, povećan je broj ulazaka, posebno na cestovnim pravcima koji povezuju ove zemlje s državama regiona i Evropske unije.

Tokom praznične sezone, regionalne vlasti navode da se tradicionalno bilježi intenzivnije prekogranično kretanje, naročito u posljednjim sedmicama decembra.

# GRANIČNI PRIJELAZI
# PUTNICI
# BIH
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