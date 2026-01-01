U petak otvaranje skijaške sezone na Kupresu

Nova skijaška sezona u Sportsko-rekreacijskom centru Adria Ski na Čajuši u Kupresu službeno započinje u petak, 2. januara, potvrđeno je iz uprave centra.

Zahvaljujući povoljnim meteorološkim uvjetima, kao i buri koja je dodatno ohladila zrak i vodu, uz pad temperature zraka ispod 6 stepeni, stvoreni su optimalni uvjeti za dodatno umjetno osnježivanje putem vodenih topova kojima centar raspolaže, čime će skijaške staze biti u potpunosti spremne za uporabu.

Iz centra također ističu kako su sve staze međusobno povezane te se nalaze na udaljenosti od svega nekoliko desetaka metara od središnjeg hotelskog kompleksa.

U pogonu će od petka biti staza S i staza Dvosjed, kao i pripadajući liftovi, a skijalište će raditi svakodnevno od 9 do 16 sati.

Ovo skijalište inače trenutačno raspolaže s pet ski-liftova, četvorosjedom u duljini od 1850 metara, jednom sjedešnicom (dvosjed) duljine 980 metara, dvije "sidro" vučnice duljine 1080 i 1150 metara, te jednim "baby liftom" duljiine 300 metara.

Cijene smještaja i drugih usluga se prema informacijama iz centra nisu bitno mijenjale u odnosu na prošlu godinu te su znatno povoljnije od onih u drugim evropskim skijalištima.

Na Kupres tradicionalno dolazi velik broj gostiju iz Hercegovine i Dalmacije te tamo očekuju dobre rezultate, kakvi su ostvareni i prošle sezone.