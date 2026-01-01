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IZ ZAGREBA U POSUŠJE

Gradonačelnik Kordić obišao prvu bebu rođenu u Mostaru u 2026. godini, dolazi iz povratničke porodice

Veseli me što se mladi ljudi odlučuju živjeti na prostorima Hercegovine i Bosne i Hercegovine, poručio je

Kordić obišao prvu bebu rođenu u Mostaru. Facebook

M. Až.

1.1.2026

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić (HDZ) danas je, kao i drugi gradonačelnici i načelnici općina u Bosni i Hercegovini, posjetio prvu bebu rođenu u 2026. godini u gradu koji vodi.

Posebno je zanimljivo, kako je Kordić istakao u svojoj objavi, da beba dolazi iz povratničke porodice.

- Jutros sam tradicionalno obišao prvu bebu koja je rođena svega nekoliko trenutaka nakon nastupanja Nove godine. Djevojčica Ana je rođena u SKB Mostar kao treće dijete u porodici. Posebno me dirnulo što je porodica Rezo povratnička, jer su se vratili iz Zagreba u Posušje - napisao je Kordić.

On je dodao da je povratak ljudi u BiH, posebno mladih porodica, od velike važnosti za državu.

- Veseli me što se mladi ljudi odlučuju živjeti na prostorima Hercegovine i Bosne i Hercegovine, jer to je jedina garancija uspješne budućnosti za društvo - rekao je Mario Kordić.

# MARIO KORDIĆ
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