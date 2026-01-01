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GODIŠNJICE

Prvi januar tužni podsjetnik na tragediju kod Posušja

Osmero mladih stradali usljed trovanja ugljenmomoksidom na dočeku Nove godine

Osmero mladih: U smrt s nepunih 20 godina. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

1.1.2026

Današnji dan je podsjetnik na nezapamćenu tragediju, koja se 1. januara 2021.godine dogodila u mjestu Tribistovo na putu za skijalište Blidinje kada je na novogodišnje jutro usljed trovanja ugljenmonoksidom smrtno stradalo osmero mladih iz Rakitna i Posušja.

U tragediji koja je duboko potresla cijelu BiH, ali i region živote su s nepunih 20 godina izgubili Mirela Rezo, Stjepan Jukić, Ivan Miličević, Stipe Romić, Žana Pavković, Mia Soldo, Stipe Pavković i Marija Pavković.

Ovi studenti prve godine Sveučilišta u Mostaru i Splitu, podsjetimo, zajedno su proslavljali Novu godinu u jednoj vikendici, a u jutarnjim satima su pronađeni mrtvi.

Kako su pokazali rezultati analize krvi, kod svih osam osoba došlo je do intoksikacije ugljenmonoksidom sa utvrđenom koncentracijom u krvi koja je smrtonosna.

Istragom je utvrđeno da su ispušni plinovi iz agregata koji je radio u pomoćnom objektu vikendice, odnosno, ugljenmonoksid, kroz poluotvoreni prozor, napunili prostoriju u kojoj se nalazilo osmero mladih i koje je taj otrov brzo i usmrtio.

U znak trajnog sjećanja na njih u avgustu prošle godine je u Tribistovu otkriveno spomen-obilježje.

# TRAGEDIJA
# POSUŠJE
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