Prvi januar tužni podsjetnik na tragediju kod Posušja

Današnji dan je podsjetnik na nezapamćenu tragediju, koja se 1. januara 2021.godine dogodila u mjestu Tribistovo na putu za skijalište Blidinje kada je na novogodišnje jutro usljed trovanja ugljenmonoksidom smrtno stradalo osmero mladih iz Rakitna i Posušja.

U tragediji koja je duboko potresla cijelu BiH, ali i region živote su s nepunih 20 godina izgubili Mirela Rezo, Stjepan Jukić, Ivan Miličević, Stipe Romić, Žana Pavković, Mia Soldo, Stipe Pavković i Marija Pavković.

Ovi studenti prve godine Sveučilišta u Mostaru i Splitu, podsjetimo, zajedno su proslavljali Novu godinu u jednoj vikendici, a u jutarnjim satima su pronađeni mrtvi.

Kako su pokazali rezultati analize krvi, kod svih osam osoba došlo je do intoksikacije ugljenmonoksidom sa utvrđenom koncentracijom u krvi koja je smrtonosna.

Istragom je utvrđeno da su ispušni plinovi iz agregata koji je radio u pomoćnom objektu vikendice, odnosno, ugljenmonoksid, kroz poluotvoreni prozor, napunili prostoriju u kojoj se nalazilo osmero mladih i koje je taj otrov brzo i usmrtio.

U znak trajnog sjećanja na njih u avgustu prošle godine je u Tribistovu otkriveno spomen-obilježje.