Turisti ispunili Baščaršiju i ulice Sarajeva prvog dana 2026. godine

Brojni turisti koji su u Sarajevo doputovali povodom novogodišnjih praznika i sinoć dočekali Novu 2026. godinu, prvi dan nove godine iskoristili su za obilazak glavnog grada Bosne i Hercegovine i njegovih najpoznatijih znamenitosti, javlja Anadolu.

Ulice Sarajeva već od prijepodnevnih sati bile su ispunjene posjetiocima, a posebno je živahno bilo u starogradskoj jezgri. Fotoreporter Anadolije zabilježio je veliki broj turista na Baščaršiji, gdje su gosti grada šetali, fotografisali se, uživali u toplim napicima te obilazili brojne suvenirnice u potrazi za uspomenama na lijepe trenutke provedene u Sarajevu.

Značajan broj građana i turista zabilježen je i u ulicama Ferhadija i Sarači, kao i na samom platou Baščaršije. Praznična atmosfera, blago zimsko vrijeme i bogata turistička ponuda dodatno su doprinijeli ugodnom ambijentu u centru grada prvog dana 2026. godine. Brojni građani i turisti uživali su sinoć u dočeku Nove godine u centralnom dijelu grada uz muziku grupe Divanhana, Dženana Lončarevića i Jelene Rozge.