Kod naplatne kućice Sarajevo zapad zapalio se automobil

Na autocesti A-1 naplatno mjesto Sarajevo zapad došlo je do zapaljenja vozila, ulaz na naplatno mjesto u smjeru Bradina-Zenica. Saobraćaj se na ovom lokalitetu odvija usporeno, saopćeno je iz BIHAMK-a.
Povoljne vremenske prilike i umjerena frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini.
Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.
Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradina i Gradiška.
Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila, za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta, javio je BIHAMK.