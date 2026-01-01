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AUTOPUT A1

Kod naplatne kućice Sarajevo zapad zapalio se automobil

Saobraćaj se na ovom lokalitetu odvija usporeno

Autoput A1. Fena

S. S.

1.1.2026

Na autocesti A-1 naplatno mjesto Sarajevo zapad došlo je do zapaljenja vozila, ulaz na naplatno mjesto u smjeru Bradina-Zenica. Saobraćaj se na ovom lokalitetu odvija usporeno, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Povoljne vremenske prilike i umjerena frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradina i Gradiška.

Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila, za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta, javio je BIHAMK.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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