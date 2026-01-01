Video / Dupla Zlatna značka Hena Vehabović: Ne želim otići iz BiH, pravosuđe je rak rana našeg društva

Hena Vehabović je 24-godišnja magistrica prava. Dvostruka je dobitnica priznanja Zlatna značka i proglašena je najboljom studenticom I i II ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa prosjekom 9.92.
U NARODNOM POZORIŠTU
MAGISTRICA PRAVA
Nekako ne volim taj narativ koji je prisutan u našem društvu da se ovdje čovjek ne može snaći, da ovdje nema posla i da nema prilika, rekla je
Hena Vehabović je 24-godišnja magistrica prava. Dvostruka je dobitnica priznanja Zlatna značka i proglašena je najboljom studenticom I i II ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa prosjekom 9.92.
Za “Dnevni avaz” je govorila o tome kako je izgledao put do dvostruke Zlatne značke i šta je bilo presudno za ovaj uspjeh.
- Kada sam završavala srednju u školu, razmišljala sam o tome što bih mogla upisati i iskreno nije bilo dvojbe da će to biti Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i zaista sada kada pogledam iza sebe, sretna sam i ponosna sam što sam izabrala taj fakultet. Moram podijeliti jednu ličnu priču, a to je da je zapravo prva desetka bila iz rimskog prava, a rimsko pravo onako važi za najteži predmet, barem na prvoj godine fakulteta. I tad sam rekla sebi, ako možeš dobiti desetku iz rimskog prava, možeš sve. Tako da nekako sam nastavila taj put, ali ono što je jako bitno za bilo koju profesiju, a pogotovo pravnu, je da volite ono što radite i da se pronađete. I jako je bitno odmah prepoznati da li je to put koji vi žalite kada ste na isti krenuli i ako jeste, onda je sve jednostavno jer onda imate volju, imate motivaciju da nastavite dalje. A ova zlatna značka je samo rezultat mog truda, moje ljubavi prema pravu i tog nekog odricanja koje se moralo desiti da bi se došlo do ovog rezultata - rekla je.
Disciplina, odricanje i svakodni rad bili su izuzetno važni na njenom akademskom putu, ali ono najvažnije bila je dobra organizacija.
- Ja sam dosta bila uključena u neke vannastavne aktivnosti za vrijeme mog školovanja i jako je bilo bitno to sve uklopiti, dakle, i ispite i predavanja i neka očekivanja od profesora kada ste vi već postavili neke standarde i rezultate. Taj “tajm menadžment” je zapravo bio jako bitan i ta disciplina. Svako od nas ima neke različite vidove učenja i studiranja i spremanja ispita. Ja sam voljela to nekako sebi rasporediti, da to ne bude klasično, žargonski rečeno kampansko učenje, već sam zaista kada krene već akademska godina sebi jednostavno razložila koji su to ispiti, koji su mi najzahtjevniji, kako bi u najviše vremena i napora uložila u spremanje istih - naglasila je.
Priznaje da nije bilo puno teških trenutaka, jer kako kaže, sve je lakše kada radite ono što volite.
- Što se tiče tih samih trenutaka na ispitu, što se tiče ispita ili profesora, predavanja, zaista nisam imala problema sa tim. Sa svim profesorima i profesoricama sam na lijep način sarađivala i uvijek sam nailazila na podršku. Nekako se to prepoznaje, mislim, jednostavno profesor, odnosno profesorca to vidi, vidi to zalaganje i odricanje i onda i radi na tome sa studentom, odnosno studenticom da izvuče najbolje iz njega.
Iako veliki broj mladih razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine, Hena planira da ostane u svojoj domovini.
- Nekako ne volim taj narativ koji je prisutan u našem društvu da se ovdje čovjek ne može snaći, da ovdje nema posla i da nema prilika. Što se tiče lično mene, moja profesija je takva da sam ja i vezana za svoj državu i nekako kad sam upisivala pravo bila sam svjesna toga. I zaista mislim da nema potrebe ako čovjek ovdje može stvoriti sebi uslove.
Često možemo čuti da se znanje i trud ne isplate, a da se akademska izvrnost ne cijeni dovoljno. Ipak, Hena Vehabović ne misli tako.
- Kada ostvarite ovo što sam ja i kao što su moje druge kolege i kolegice, moram da kažem da naša država i naše društvo to priznaje. Dakle, ja sam naišla samo na dobre prilike nakon završetka mog fakulteta, odnosno i prvog ciklusa. Odmah sam dobila priliku za posao.
Vehabović je kao mlada pravnica istakla da je ključno raditi na poboljšanju pravosuđa u BiH.
- Mogu slobodno da kažem na neki način da je to rak rana našeg društva, a pravosuđa bi trebalo da predstavlja zaista jedan sistem koji štiti svakog pojedinca, svaku individu od bilo kakve nepravde i koji pruža tu pravnu sigurnost, odnosno da svi ljudi, građani i građanke budu jednake pred zakonom. Mi imamo stručne ljude i u pravosuđu i u bilo kojoj sferi, ali makar za pravosuđe mislim da je jako bitno kada jedan sudja, sutkinja odnaša takvu funkciju, da pored samog znanja ima moralni integritet. Jer bez toga, naravno u kombinaciji sa znanjem, nema ništa.
Ona je magistrirala na krivičnoj katedri na temu “(Ne)opravdanost uvođenja femicida kao posebnog krivičnog djela”, a kako kaže, posebnu zahvalnost duguje svojoj mentorici, prof. dr. Amili Ferhatović.
Za kraj mladima u BiH je poručila je da rade na sebi, a samim tima što rade na sebi, kaže da rade i za dobrobit ovog društva, a onda i same države.
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