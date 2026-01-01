Video / Dupla Zlatna značka Hena Vehabović: Ne želim otići iz BiH, pravosuđe je rak rana našeg društva

Za “Dnevni avaz” je govorila o tome kako je izgledao put do dvostruke Zlatne značke i šta je bilo presudno za ovaj uspjeh.

- Kada sam završavala srednju u školu, razmišljala sam o tome što bih mogla upisati i iskreno nije bilo dvojbe da će to biti Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i zaista sada kada pogledam iza sebe, sretna sam i ponosna sam što sam izabrala taj fakultet. Moram podijeliti jednu ličnu priču, a to je da je zapravo prva desetka bila iz rimskog prava, a rimsko pravo onako važi za najteži predmet, barem na prvoj godine fakulteta. I tad sam rekla sebi, ako možeš dobiti desetku iz rimskog prava, možeš sve. Tako da nekako sam nastavila taj put, ali ono što je jako bitno za bilo koju profesiju, a pogotovo pravnu, je da volite ono što radite i da se pronađete. I jako je bitno odmah prepoznati da li je to put koji vi žalite kada ste na isti krenuli i ako jeste, onda je sve jednostavno jer onda imate volju, imate motivaciju da nastavite dalje. A ova zlatna značka je samo rezultat mog truda, moje ljubavi prema pravu i tog nekog odricanja koje se moralo desiti da bi se došlo do ovog rezultata - rekla je.

Akademski put

Disciplina, odricanje i svakodni rad bili su izuzetno važni na njenom akademskom putu, ali ono najvažnije bila je dobra organizacija.

- Ja sam dosta bila uključena u neke vannastavne aktivnosti za vrijeme mog školovanja i jako je bilo bitno to sve uklopiti, dakle, i ispite i predavanja i neka očekivanja od profesora kada ste vi već postavili neke standarde i rezultate. Taj “tajm menadžment” je zapravo bio jako bitan i ta disciplina. Svako od nas ima neke različite vidove učenja i studiranja i spremanja ispita. Ja sam voljela to nekako sebi rasporediti, da to ne bude klasično, žargonski rečeno kampansko učenje, već sam zaista kada krene već akademska godina sebi jednostavno razložila koji su to ispiti, koji su mi najzahtjevniji, kako bi u najviše vremena i napora uložila u spremanje istih - naglasila je.