Hadžović: "Kada ste posljednji put čuli da neko jasno kaže kakva je pozicija Bošnjaka u EU, ne vidimo dalje od naše avlije"

Novinar i urednik "Dnevnog avaza" Danijal Hadžović govorio je u emisiji Dan uživo na N1 televiziji o svojoj kolumni, aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i o širem društvenom ambijentu u kojem se zemlja nalazi.

- Historija se rijetko vraća kao tragedija ili farsa. Najčešće se vraća kao nemar. Narodi i države ne propadaju zato što izaberu pogrešnu stranu, već zato što – u presudnim trenucima – ne izaberu nikakvu stranu - naveo je Hadžović u svojoj kolumni, na koju se osvrnuo i tokom gostovanja u emisiji.

O kolumni i društvenom kontekstu

Govoreći o sadržaju kolumne, Hadžović je otvorio pitanje buduće pozicije Bošnjaka u Evropskoj uniji.

- Kada ste ikada čuli da neko jasno kaže kakva je pozicija Bošnjaka u Evropskoj uniji u budućnosti? Šta to mi nudimo? Mi smo muslimani, mi smo autohtoni narod. Kao društvo sveli smo se na jedan provincijski barbarizam, u kojem ne promišljamo dalje od vlastite avlije. Nemamo viziju, nemamo ideju. Ponovo će nam se historija desiti - upozorio je.

Dodao je kako zemlju vode ljudi koji, kako kaže, ne razmišljaju dalje od vlastitog dvorišta, te da izostanak strateškog promišljanja nosi ozbiljne posljedice.