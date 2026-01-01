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GOSTOVANJE NA N1

Hadžović: "Kada ste posljednji put čuli da neko jasno kaže kakva je pozicija Bošnjaka u EU, ne vidimo dalje od naše avlije"

Kao društvo sveli smo se na jedan provincijski barbarizam, u kojem ne promišljamo dalje od vlastite avlije.

Danijal Hadžović na N1. Screenshot

S. S.

1.1.2026

Novinar i urednik "Dnevnog avaza" Danijal Hadžović govorio je u emisiji Dan uživo na N1 televiziji o svojoj kolumni, aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i o širem društvenom ambijentu u kojem se zemlja nalazi.

- Historija se rijetko vraća kao tragedija ili farsa. Najčešće se vraća kao nemar. Narodi i države ne propadaju zato što izaberu pogrešnu stranu, već zato što – u presudnim trenucima – ne izaberu nikakvu stranu - naveo je Hadžović u svojoj kolumni, na koju se osvrnuo i tokom gostovanja u emisiji.

O kolumni i društvenom kontekstu

Govoreći o sadržaju kolumne, Hadžović je otvorio pitanje buduće pozicije Bošnjaka u Evropskoj uniji.

- Kada ste ikada čuli da neko jasno kaže kakva je pozicija Bošnjaka u Evropskoj uniji u budućnosti? Šta to mi nudimo? Mi smo muslimani, mi smo autohtoni narod. Kao društvo sveli smo se na jedan provincijski barbarizam, u kojem ne promišljamo dalje od vlastite avlije. Nemamo viziju, nemamo ideju. Ponovo će nam se historija desiti - upozorio je.

Dodao je kako zemlju vode ljudi koji, kako kaže, ne razmišljaju dalje od vlastitog dvorišta, te da izostanak strateškog promišljanja nosi ozbiljne posljedice.

O politici i stanju u državi

Komentarišući politička dešavanja u Republici Srpskoj, Hadžović je ocijenio da su građani prepoznali, kako je rekao, „prozirnu igru Milorada Dodika“.

- To je dobar znak za opoziciju u Republici Srpskoj. Sazrijeva vrijeme da se desi neka promjena u RS-u. Žao mi je što u Republici Srpskoj nema hrabrijih i odlučnijih političkih aktera kojima je Evropska unija jasan cilj - kazao je.

Govoreći o funkcionisanju države, Hadžović je istakao da Bosna i Hercegovina već duže vrijeme djeluje u svojevrsnom „stand by“ režimu.

- Nama država funkcioniše na stand by-u. Mi nismo u stanju ni okrenuti ono što je Tito napravio - rekao je.

O odnosu prema životu i svakodnevici

Hadžović se osvrnuo i na društveni mentalitet, posebno odnos prema slavlju i svakodnevnom životu.

- Ljudi kod nas uvijek slave, slavili su i u ratu, pa zašto ne bi i sada. Život nije samo politika. Uvijek treba slaviti, čak i u najtežim trenucima. U našem narodu je toga preko mjere – slavi se i kada treba i kada ne treba. Uvijek ima razlog da se slavi. Život je kratak i treba u njemu uživati - naveo je.

Pogled unaprijed

Govoreći o političkim procesima koji slijede, Hadžović smatra da će naredni period biti obilježen političkim prepucavanjima, bez suštinskih promjena.

- U 2026. godini ćemo mjesecima svjedočiti prepucavanjima. Ozbiljnije politike neće biti, a političari će se truditi da prikažu kako je nešto bolje nego što zaista jeste. Politika je pretvorena u reality show - zaključio je Hadžović.

# DANIJAL HADŽOVIĆ
# BOŠNJACI
# BIH
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