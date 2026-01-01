Tužilaštvo BiH u zadnja tri dana prošle godine podiglo čak 19 optužnica

Tužilaštvo BiH je od 29. decembra prošle godine do 31. decembra u 12 sati poslalo Sudu BiH čak 19 optužnica na potvrđivanje.

Riječ je o sedam optužnica za ratne zločine, devet u Odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju i u Odjelu za opšti kriminal.