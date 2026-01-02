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VREMENSKA PROGNOZA

U BiH danas oblačno i vjetrovito, kiša i snijeg u dijelovima zemlje

U Sarajevu će danas preovladavati umjereno oblačno vrijeme

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Avaz

M. Až.

2.1.2026

U Hercegovini i zapadnim dijelovima Bosne danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme, dok će u ostatku zemlje biti malo do umjereno oblačno uz sunčane periode.

Padavine su najavljene za Hercegovinu te zapadna i jugozapadna područja Bosne, a krajem dana kiša bi mogla zahvatiti i sjever zemlje. U nižim predjelima padat će kiša, dok se u višim područjima očekuju susnježica i snijeg.

Puhat će umjeren do pojačan južni i jugozapadni vjetar, mjestimično uz jake udare. Jutarnje temperature kretat će se od -2 do 4 stepena, na jugu do 6, dok će dnevne iznositi od 4 do 10 stepeni, a na jugu i sjeveru zemlje do 14 stepeni.

U Sarajevu će danas preovladavati umjereno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura bit će oko -1, dok će najviša dnevna iznositi oko 5 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# BIH
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