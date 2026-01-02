Stanje na putevima u BiH: Snijeg i jak vjetar otežavaju saobraćaj u pojedinim dijelovima BiH

Ovoga jutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća bez većih zastoja, ali uz nestabilne vremenske uslove. Kolovozi su pretežno mokri ili vlažni, dok su na autoputevima i u nižim predjelima mjestimično suhi.

Slab snijeg pada na višim planinskim predjelima Bosne i Hercegovine, a najizraženiji je na dionicama Ripač–Vrtoče, Bosanski Petrovac–Oštrelj–Drvar, Donji Vakuf–Komar–Turbe, Livno–Kupres i Jablanica–Blidinje. Kako saopćava BIHAMK, snijeg se uglavnom ne zadržava na kolovozu.

Vožnju dodatno otežava jak vjetar na širem području Bihaća, Bosanskog Petrovca, Ključa, Kladnja, Kalesije i Banovića, zbog čega se vozačima preporučuje poseban oprez.

Putne službe su na terenu i kontinuirano vrše čišćenje i posipanje kolovoza, a uslovi za odvijanje saobraćaja trenutno su uglavnom dobri. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode stanju na cestama.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila preko te težine saobraćaj i dalje obustavljen.

Pojačan promet zabilježen je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila ne prelaze 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je večeras do ponoći na putevima u Bosni i Hercegovini zabranjen prevoz eksplozivnih materija. Također, zbog uvođenja novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.