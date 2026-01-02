Subašić: Historijski posjeti produbljuju odnose BiH i Egipta, a turizam je ključan za imidž države

Bosna i Hercegovina i Arapska Republika Egipat prolaze kroz period intenzivnih diplomatskih i praktičnih aktivnosti, obilježenih posjetama na visokom nivou, jačanjem političkih, ekonomskih i kulturnih veza te otvaranjem novih perspektiva saradnje - kazao je u intervjuu za Fenu ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić.

Duga tradicija

Govoreći o aktuelnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Egipta, Subašić je naglasio da su oni bliski, prijateljski i u stalnom usponu. Podsjetio je da se temelje na dugoj tradiciji prijateljstva, međusobnom poštovanju i zajedničkom pogledu na globalna pitanja.

Prema njegovim riječima, posebno je važno naslijeđe strateškog partnerstva koje je postojalo između Egipta i bivše Jugoslavije.

- Odnosi između Bosne i Hercegovine i Arapske Republike Egipat su bliski, prijateljski i imaju stalnu tendenciju daljeg unapređenja - kazao je Subašić.

On je istaknuo da je Egipat od samog stjecanja nezavisnosti BiH bio važan partner koji je našu zemlju uvijek podržavao solidarnošću, pomažući u njenom oporavku i rehabilitaciji još od ratnih 1990-ih godina.

Dodao je da je BiH tokom proteklih godina dobila stručnu i tehničku podršku u izgradnji državnih kapaciteta i institucionalne efikasnosti.

Ambasador je naglasio da su obje strane posvećene daljem proširenju odnosa kroz višedimenzionalnu saradnju na svim nivoima i u svim oblastima od obostranog interesa.

- Naši diplomatski odnosi su veoma jaki, a uz bliske bilateralne odnose, blisko sarađujemo po različitim regionalnim pitanjima, kao i onim od globalnog, multilateralnog značaja - kazao je Subašić.

Govoreći o posjeti predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Egiptu u aprilu 2024. godine, Subašić je naglasio da je ona došla u pravom trenutku i da je bila pažljivo pripremljena s obje strane.

Ocijenio je da se pokazala veoma produktivnom i da je dala snažan poticaj odnosima dviju zemalja.

- Smatram, kao prvo, da je zvanična posjeta Denisa Bećirovića došla baš u pravo vrijeme. Jasno je bilo vidljivo da je dobro pripremljena s obje strane i kao takva se pokazala veoma produktivnom - kazao je Subašić.

Istaknuo je da se posjeta može smatrati historijskom, jer je generirala novi snažan impuls i atmosferu u odnosima BiH i Egipta, što je potvrđeno brojnim razmjenama na visokom nivou koje su uslijedile.

- Posjetom su otvorena vrata i za diplomatske kontakte koji su realizirani nakon ove posjete ili su planirani da budu između dviju zemalja u bliskoj budućnosti - dodao je ambasador.

Potvrdio je da se u skorije vrijeme očekuje službena posjeta ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića Egiptu, na poziv njegovog kolege Badra Abdelattyja.

Naglasio je da će posjeta imati veliki značaj za dalji razvoj bilateralnih odnosa između dvije zemlje.

Podsjetio je da su se dvojica ministara već sastala na marginama Ministarskog sastanka Unije za Mediteran u Barceloni, što je ocijenio kao važan diplomatski kontakt.

Dodao je da se sada priprema službena posjeta Kairu, tokom koje će biti potpisana dva značajna dokumenta u cilju jačanja saradnje između ministarstava vanjskih poslova BiH i Egipta.

- Ovo bi trebala biti prva službena posjeta ministra vanjskih poslova BiH Egiptu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, što joj daje dopunsku težinu - istaknuo je ambasador.

Govoreći o saradnji u oblastima ekonomije, trgovine, kulture i turizma, ambasador je rekao da je upravo turizam postao jedno od najdinamičnijih polja razvoja odnosa između BiH i Egipta.

Naglasio je da je Ambasada BiH u Kairu napravila značajne korake u promociji turističkih kapaciteta naše zemlje, što je rezultiralo rastom broja egipatskih turista.

- Turistička razmjena između Bosne i Hercegovine i Egipta značajno raste. BiH je postala veoma poželjna destinacija za egipatske turiste i sve veći broj njih dolazi ili planira doći - kazao je Subašić.

On je podsjetio da su odnosi dodatno unaprijeđeni tokom posjete egipatskog ministra turizma i antikviteta Sherifa Fathija Sarajevu prošlog augusta, kada se sastao s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Stašom Košarcem.

Tom prilikom potpisan je Memorandum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Egipta, što ambasador ocjenjuje kao veoma značajan dokument kojim se daje osnova za bilateralnu saradnju u ovoj grani industrije.

Subašić je naglasio da su već pokrenuti prvi direktni charter letovi između Kaira i Sarajeva, a očekuje se da će uskoro biti stvoreni uvjeti i za uspostavljanje redovne avio linije između dva glavna grada.

Ambasador Sabit Subašić je naglasio da odnosi BiH i Egipta u oblasti odbrane i vojne industrije dobijaju novu širinu. Poseban značaj, kako je izjavio, imala je posjeta ministra odbrane BiH Zukana Heleza Egiptu u septembru prošle godine, zajedno s visokom delegacijom i predstavnicima bh. odbrambene industrije.

- Moram naglasiti da naši bilateralni odnosi u oblasti vojne i odbrambene saradnje dobijaju širu dimenziju. U tom pogledu novi značajan impuls je dala posjeta ministra odbrane BiH, u pratnji visoke delegacije i predstavnika odbrambene industrije Bosne i Hercegovine, prošlog septembra - kazao je Subašić.

On je podsjetio da je riječ o prvoj zvaničnoj posjeti te vrste od uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Tokom boravka u Egiptu, Helez je održao niz sastanaka s egipatskim ministrom odbrane i vojne proizvodnje, kao i drugim visokim vojnim zvaničnicima, te posjetio vojne proizvodne pogone i Egipatsku vojnu akademiju.

Posjeta vojne delegacije

Ubrzo nakon toga uslijedila je posjeta visoke egipatske vojne delegacije Sarajevu, gdje su istraživani pravci saradnje s Ministarstvom odbrane BiH i domaćim kompanijama iz odbrambene industrije.

Egipat je potom posjetio i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, general-pukovnik Gojko Knežević, u vrijeme održavanja sajma vojne industrije EDEX u Kairu.

Subašić je naglasio da je u isto vrijeme u Kairu boravio i federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić s delegacijom, a ta posjeta je ocijenjena veoma plodnom te je otvorila prostore za različite oblike saradnje u industriji i energetici.

Na sajmu EDEX učestvovale su gotovo sve kompanije iz BiH koje se bave vojnom industrijom.

- Nekoliko konkretnih poslova s egipatskom stranom je već dogovoreno, a u toku su razgovori i u vezi mnogih drugih poslova, koji bi u perspektivi morali biti realizirani - rekao je ambasador.

Dodao je da su već pripremljeni uvjeti za potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vijeća ministara BiH i Vlade Egipta.

- Očekujemo da će taj sporazum pružiti normativni okvir za nastavak i značajno unapređenje naše saradnje u oblasti vojno-industrijske saradnje, zajedničkih aktivnosti i koordinacije te obezbjeđivanja programa izgradnje kapaciteta za Oružane snage BiH - zaključio je Subašić.

Ambasador Sabit Subašić podsjetio je da je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak nedavno boravila u Kairu, gdje je učestvovala na Globalnom kongresu o stanovništvu, zdravlju i ljudskom razvoju.

Tokom posjete održala je bilateralne sastanke s egipatskim zvaničnicima, a potpisan je i važan memorandum u oblasti mladih.

- Ministrica civilnih poslova BiH je nedavno posjetila Kairo kako bi učestvovala na Globalnom kongresu o stanovništvu, zdravlju i ljudskom razvoju. Održala je važan bilateralni sastanak s egipatskom ministricom zdravlja i stanovništva tokom kojeg su obje strane razgovarale o načinima i sredstvima za unapređenje naše saradnje u oblasti zdravstvenih i medicinskih usluga - kazao je Subašić.

Dodao je da se ministrica Bošnjak sastala i s egipatskim ministrom mladih i sporta, kada je potpisan Memorandum o razumijevanju u oblasti mladih između Vijeća ministara BiH i Vlade Egipta.

Ambasador je posebno istaknuo da se raduje dugo očekivanoj posjeti Velikog imama Al-Azhara, Ahmeda Al-Tayeba, Sarajevu tokom sljedeće godine, koja će imati historijski značaj i predstavljati prvu posjetu Bosni i Hercegovini te vrste na ovom nivou.

Govoreći o ekonomskim odnosima, Subašić je naglasio da obim trgovinske razmjene još uvijek nije razmjeran potencijalu partnerstva, ali da postoje brojne mogućnosti za proširenje i diverzifikaciju.

- To uključuje promociju bilateralne trgovine, ohrabrivanje ključnih egipatskih korporacija da traže poslovne prilike u Bosni i Hercegovini i promociju investicionih mogućnosti u Egiptu za kompanije iz BiH koje žele proširiti svoje poslovanje u inostranstvu - rekao je ambasador.

Dodao je da se radi na uspostavljanju posebnog Poslovnog vijeća Egipta i BiH, te na zaključenju formalnog okvira saradnje između Federacije egipatskih trgovinskih komora i Vanjskotrgovinske komore BiH.

Subašić je podsjetio i na nedavnu posjetu direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Ivana Barbalića Kairu.

- Barbalić i njegova delegacija sastali su se s egipatskim ministrom rada, a dvije strane su potpisale Protokol o saradnji kako bi krenuli u proces uređivanja normativnih odnosa u oblasti tržišta rada između dvije strane - zaključio je ambasador.

Subašić je ocijenio da se odnosi Bosne i Hercegovine i Egipta razvijaju u izuzetno dinamičnom ritmu, obilježenom brojnim posjetama i susretima na visokom nivou.

- Određene analize pokazuju da smo u ovom kratkom periodu imali više uzajamnih posjeta i susreta na visokom nivou nego u ukupnom periodu od rata do danas - kazao je Subašić.

On je naglasio da ovakav intenzitet kontakata otvara perspektivu za još konkretnije rezultate u narednom periodu.

Ocijenio je da Egipat pridaje veliki značaj bilateralnim odnosima s Bosnom i Hercegovinom, što se, kako je kazao, najbolje vidi kroz izbor njihovog predstavnika u Sarajevu.

Dodao je da s ambasadorom Walidom Ahmedom Abdelfattahom Hagagom izvanredno sarađuje, naglašavajući da takav nivo angažmana potvrđuje ozbiljnost i posvećenost Egipta razvoju odnosa s BiH.

Na kraju razgovora Subašić je posebno izdvojio turizam kao najveću šansu za Bosnu i Hercegovinu. Naglasio je da nije samo riječ o neposrednoj ekonomskoj koristi, već o stvaranju pozitivnog imidža države, što otvara vrata investicijama i jača međunarodnu poziciju BiH.