Dalmatinac osvojio skoro 670 hiljada evra na Eurodžekpotu

Srećni Dalmatinac osvojio je gotovo 670 hiljada evra u igri Eurodžekpot, a za dobitak je saznao putem teleteksta.

Ove sedmice na glavnu blagajnu Hrvatske lutrije stigao je Splićanin kako bi preuzeo vrijedan dobitak.

Pogodio je dobitnu kombinaciju 5+1, koja mu je donijela iznos od 669.842,80 eura.

Dobitni listić uplatio je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Splitu.

Istakao je da brojeve najčešće bira prema datumima rođenja svojih bližnjih, koji su mu ovog puta donijeli sreću.

Otkrio je i da je to njegov prvi značajniji dobitak, a za osvojeni iznos saznao je preko teleteksta, prenosi Dnevnik.hr.

Radosnu vijest odmah je podijelio sa članovima porodice i rodbinom.