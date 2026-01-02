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NOVOGODIŠNJA SREĆA

Dalmatinac osvojio skoro 670 hiljada evra na Eurodžekpotu

Pogodio je dobitnu kombinaciju 5+1, koja mu je donijela iznos od 669.842,80 eura

Srećka. Screenshot

D. H.

2.1.2026

Srećni Dalmatinac osvojio je gotovo 670 hiljada evra u igri Eurodžekpot, a za dobitak je saznao putem teleteksta.

Ove sedmice na glavnu blagajnu Hrvatske lutrije stigao je Splićanin kako bi preuzeo vrijedan dobitak.

Pogodio je dobitnu kombinaciju 5+1, koja mu je donijela iznos od 669.842,80 eura.

Dobitni listić uplatio je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Splitu.

Istakao je da brojeve najčešće bira prema datumima rođenja svojih bližnjih, koji su mu ovog puta donijeli sreću.

Otkrio je i da je to njegov prvi značajniji dobitak, a za osvojeni iznos saznao je preko teleteksta, prenosi Dnevnik.hr.

Radosnu vijest odmah je podijelio sa članovima porodice i rodbinom.

# LUTRIJA BIH
# SREĆKA
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