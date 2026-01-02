Akademici Esad Duraković i Asim Mujkić za "Avaz" o perspektivama za 2026. godinu: Bosna je teško patila, ali opstala... nadamo se konačnom osvitu

Građani BiH ispraćaju još jednu u nizu teških godina, godinu borbe s inflacijom, gaženja svih obećanja o napretku i gašenja slabašne nade da ćemo ubrzati put ka članstvu u EU. Umjesto sigurnosti i prosperiteta preživjeli smo i najveću poslijeratnu političku, pa i sigurnosnu krizu, izazvanu napadom režima u RS na ustavno-pravni poredak i institucije BiH.

Moćne imperije

Cijeli svijet zahvaćen je ratovima, a zlo je poprimilo nove oblike, pa naočigled svih vrši nove genocide. O onome što će pamtiti iz prošle, procjenama i željama za 2026. godinu, za “Avaz” govore ugledni akademici Esad Duraković i Asim Mujkić.

- U najkraćem - godinu koju ispraćamo pamtit ću po tri stvari kapitalnog značaja. Prvo, moja draga zemlja Bosna teško je patila i ove godine, bila je na rubu opstanka, ali je i to prevalila ka budućnosti koja je neizvjesna, pa se nadam konačnom osvitu. Drugo, tokom protekle godine često sam bio u plačnome grču zbog još jednoga genocida kojeg provode međunarodni zlikovci nad nedužnim narodom Palestine. Moja empatija prema djeci koju tu ubijaju i cijelom narodu kojeg istrebljuju oni kojima je taj narod pružio gostoprimstvo onda kada su ga Evropljani protjerivali naprosto je neizreciva. Treće, pamtit ću 2025. godinu kao stravičan poraz međunarodnog pravnog poretka i moralni sunovrat, te oštar zaokret najmoćnijih zemalja svijeta ka globalnoj konfrontaciji, ka globalnom sukobu – govori na početku razgovora profesor Duraković.

Nakon 30 teških i najtežih godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, 2026. nas čekaju i novi izbori. Duraković nije optimista u odgovoru na pitanje možemo li se nadati promjenama, reformama, početku pregovora s EU i izlasku iz političkih kriza.

- Nisam optimist ni za 2026., ali moram biti realan jer kao intelektualac imam odgovornost prema stvarnosti. Na našem političkom horizontu još ne vidim proplamsaje svjetlosti, jer su partije odveć partikularizirane i uglavnom bez državničke vizije. Međunarodna zajednica je kreirala ovu državu kao monstruma koji ne može ni umrijeti ni živjeti. Odgovorni su. EU se i sama raspada, ona nema budućnost. No, odgovorni smo i svi mi - narod u cjelini, jer se potpuno prepustio apatiji, akademska zajednica ima ogromnu odgovornost i tako dalje. Ali Bosna je više od države - ona je zemlja i zahvaljujući tome ona opstaje u svim ovim dramama pa se nadam da će prebroditi i ovu krizu, kao što je nadživjela i mnoge moćne imperije – ističe akademik Esad Duraković.

Godina 2025. nije baš godina koja će nam ostati u sjećanju, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Asim Mujkić.

- Ako već treba da izaberemo neki događaj, to je svakako početak jednog procesa u kome će, slobodno se može reći, četvrtstoljetni vladar političke situacije u BiH, Milorad Dodik, pretpostavljamo i nadamo se, u narednom periodu biti relativiziran, biti skinut s političke scene. Eto, to bi za mene bilo malo svjetlo nade za sve konstitutivne narode i sve konstitutivne građane ove zemlje. Da konačno otčepimo ove procese euroatlantskih integracija, a s druge strane da se s građana ove zemlje skine ovaj užasni teret prijetnji, zastrašivanja, govora mržnje. Nadati se da ćemo u narednoj godini vidjeti nastavak ovog procesa “razoružavanja” Milorada Dodika – kaže Mujkić.

Iako blokirani proces evropskih integracija ostaje neiskorištena šansa, Mujkić je saglasan s ocjenama da svjedočimo ohrabrujućem razvoju situacije u vezi s Južnom interkonekcijom, projektom koji, uz podršku SAD, ima mnogo veći značaj od energetskog. U 2026. očekujemo i prve poštene izbore, ako se osujete pokušaji sabotaže nabavke novih izbornih tehnologija.

Bezočan kriminal

- Preduslov za nadu da će nam biti bolje je svakako tu i volio bih da progresivne političke snage ove zemlje, institucije civilnog društva, pa i mediji, da konstantno vršimo pritisak na vladajuću garanturu i na ove iz međunarodne zajednice koji utječu na ono što se dešava u BiH. Da se steknu uslovi za, slobodno bih rekao, prve demokratske i poštene izbore u ovoj zemlji. Mislim da su nas tehnologije krađe, varanja pa čak i bezočnih kriminalnih aktivnosti, možda najviše koštale u ovom našem oporavku poslije rata. Mi stvarno za 2026. moramo imati spremnu infrastrukturu koja će nam omogućiti slobodne izbore. Nadam se da će se nastaviti i naš put u euroatlantske integracije, a svakako je obećavajuće ovo što se dešava vezano za Južnu interkonekciju, jer jedan od osnovnih preduslova za suverenost zemlje je energetska neovisnost. Nadati se da će Južna interkonekcija da krene punom parom 2026. godine – ističe akademik Asim Mujkić.