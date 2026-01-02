Velike gužve na izlazu iz BiH, zadržavanja i zbog novog sistema EU

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a duge kolone formirane su na više graničnih prelaza prema Hrvatskoj i Evropskoj uniji.

Najizraženije gužve bilježe se na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila odvija se uz zadržavanja do 30 minuta.

Dodatna zadržavanja moguća su zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System), koji se od početka 2026. godine primjenjuje na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske za državljane trećih zemalja. Uvođenje ovog sistema već je dovelo do sporijeg protoka saobraćaja i formiranja kolona.

Iz nadležnih službi apeluju na vozače da se, prije polaska na put, informišu o trenutnom stanju na granicama i da koriste alternativne granične prelaze gdje je to moguće.

Kada je riječ o režimu saobraćaja, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.