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POGORŠANJE VREMENA

"Prava" zima tek dolazi: Stižu novi minusi i pola metra snijega

Prema najavama meteorologa, dolazi period obilnih padavina, snijega i oštrog pada temperatura

Procjena dubine snijega. Facebook

M. Až.

2.1.2026

Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, od nedjelje očekuje značajno pogoršanje vremenskih prilika. Prema najavama meteorologa, dolazi period obilnih padavina, snijega i oštrog pada temperatura.

Meteorolozi upozoravaju da snijeg može izazvati poteškoće u Hrvatskoj i BiH, dok se snježne padavine očekuju i u Istri te na sjevernom Jadranu. Prije nego što snježna granica spusti do nizina, veći dio Crne Gore, Hercegovine i Dalmacije zahvatit će obilna kiša, a lokalno su mogući i poplave te odroni.

Dodatno pogoršanje

Od srijede se prognozira dodatno pogoršanje, uz snijeg širom regije, uključujući i moguće snježne epizode u većem dijelu Hercegovine, zaleđu srednje i južne Dalmacije, kao i centralnim dijelovima Crne Gore. Makedonija će, prema trenutnim prognozama, još pričekati na ozbiljnije snježne padavine.

Meteorolozi navode da bi u BiH i Srbiji lokalno moglo pasti i do pola metra snijega, dok u planinskim predjelima količina novog snijega može premašiti jedan metar. Posebno se ističe da su snježne akumulacije već znatno pojačane u kontinentalnim dijelovima Hrvatske i Slovenije, što prethodnih dana nije bio slučaj.

Prognoza FHMZ-a

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas će u Hercegovini i zapadnim krajevima Bosne biti pretežno oblačno vrijeme, dok će u ostatku zemlje biti malo do umjereno oblačno uz sunčane periode. Padavine se očekuju u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne, a prema kraju dana i na sjeveru zemlje. U nižim predjelima padat će kiša, dok se u višim očekuje susnježica ili snijeg. Vjetar će biti umjeren do pojačan, uz jake udare južnog i jugozapadnog smjera. Dnevne temperature kretat će se od 4 do 10 stepeni, a na jugu i sjeveru do 14 stepeni.

U subotu, 3. januara, prognozira se pretežno oblačno vrijeme s kišom, koja će u Bosni postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg, dok će na planinama padati snijeg. Vjetar će u sjevernim dijelovima Bosne biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok će u ostatku zemlje puhati južni i jugozapadni vjetar, uz povremeno jake udare u Hercegovini. Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 6 stepeni, na jugu do 10, a dnevne od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni.

Nedjelja, 4. januara, donosi oblačno vrijeme, s kišom u Hercegovini i snijegom u Bosni. Vjetar u Bosni bit će slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok će u Hercegovini puhati južni i jugozapadni. Jutarnje temperature iznosit će od -3 do 3 stepena, na jugu do 7, dok će dnevne biti između -1 i 5, a na jugu do 12 stepeni.

U ponedjeljak, 5. januara, očekuje se oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Jutarnje temperature kretat će se od -5 do 0 stepeni, na jugu do 5, dok će dnevne iznositi od -4 do 1, a na jugu do 10 stepeni.

# SNIJEG
# VREMENSKA PROGNOZA
# BIH
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