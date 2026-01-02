"Prava" zima tek dolazi: Stižu novi minusi i pola metra snijega

Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, od nedjelje očekuje značajno pogoršanje vremenskih prilika. Prema najavama meteorologa, dolazi period obilnih padavina, snijega i oštrog pada temperatura.

Meteorolozi upozoravaju da snijeg može izazvati poteškoće u Hrvatskoj i BiH, dok se snježne padavine očekuju i u Istri te na sjevernom Jadranu. Prije nego što snježna granica spusti do nizina, veći dio Crne Gore, Hercegovine i Dalmacije zahvatit će obilna kiša, a lokalno su mogući i poplave te odroni.

Dodatno pogoršanje

Od srijede se prognozira dodatno pogoršanje, uz snijeg širom regije, uključujući i moguće snježne epizode u većem dijelu Hercegovine, zaleđu srednje i južne Dalmacije, kao i centralnim dijelovima Crne Gore. Makedonija će, prema trenutnim prognozama, još pričekati na ozbiljnije snježne padavine.

Meteorolozi navode da bi u BiH i Srbiji lokalno moglo pasti i do pola metra snijega, dok u planinskim predjelima količina novog snijega može premašiti jedan metar. Posebno se ističe da su snježne akumulacije već znatno pojačane u kontinentalnim dijelovima Hrvatske i Slovenije, što prethodnih dana nije bio slučaj.

Prognoza FHMZ-a

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas će u Hercegovini i zapadnim krajevima Bosne biti pretežno oblačno vrijeme, dok će u ostatku zemlje biti malo do umjereno oblačno uz sunčane periode. Padavine se očekuju u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne, a prema kraju dana i na sjeveru zemlje. U nižim predjelima padat će kiša, dok se u višim očekuje susnježica ili snijeg. Vjetar će biti umjeren do pojačan, uz jake udare južnog i jugozapadnog smjera. Dnevne temperature kretat će se od 4 do 10 stepeni, a na jugu i sjeveru do 14 stepeni.