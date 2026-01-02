Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić za "Avaz": 2026. je godina reformi

U vremenu rastućih cijena, političkih napetosti i sve izraženijih društvenih podjela, jedna od najvećih briga građana ostaje pitanje ekonomije – od penzija i plaća do zaposlenosti, javnog duga, investicija i strateških projekata koji će odrediti budućnost zemlje. Vlada Federacije BiH tvrdi da bilježi ekonomski napredak, rekordne prihode, stabilnost sistema i hrabre reformske poteze.

U novogodišnjem intervjuu za „Dnevni avaz“ premijer Federacije BiH Nermin Nikšić otvoreno govori o povećanju penzija i minimalne plaće, realnosti strahova poslodavaca i stanju na tržištu rada, razlozima zaduživanja i kretanju javnog duga, sudbini Južne interkonekcije i strateških infrastrukturnih projekata, izbornim tehnologijama, borbi protiv korupcije, evropskom putu, namjenskoj industriji, kao i o tome da li naredna godina donosi stabilnost ili nove izazove za Bosnu i Hercegovinu.

Minimalac i privreda

Penzije su povećane, penzioneri su osjetili olakšanje, a vlast poručuje da su obećanja ispunjena. Da li je ovo zaista početak dugoročne reforme penzionog sistema?

- Povećanje penzija nešto više od 17 posto koje smo definisali zakonom čija primjena bi trebala početi od januara bila je nužna i odgovorna intervencija kako bismo penzionerima vratili barem dio dostojanstva. Penzioneri su, kako kažete, osjetili olakšanje i to je činjenica.

Međutim, povećanje penzija samo po sebi nije i ne može biti reforma. Ono jeste prvi, ali ne i posljednji korak. Paralelno s tim, radimo na mjerama koje dugoročno jačaju budžet za koji je isplata penzija vezana, odnosno većoj zaposlenosti, rastu plata i smanjenju sive ekonomije. Bez jače ekonomije nema ni održivih penzija.

Dakle, ovo jeste početak procesa. Naš cilj nije kratkoročni aplauz, nego sistem koji će i u godinama koje dolaze moći garantovati sigurnu penziju onima koji danas rade. To je teži put, ali jedini moguć i odgovoran.

Šta kažu podaci o tome kako je povećanje minimalca utjecalo na broj zaposlenih i na troškove poslodavaca?

- Prema zvaničnim podacima, u Federaciji BiH su u ovo vrijeme prošle godine bila zaposlena 551.684 radnika. Skoro godinu nakon uvođenja minimalne plate od 1.000 KM, na dan 25. decembra 2025. bilježimo 546.096 zaposlenih. Najniži nivo zaposlenosti zabilježen je u augustu, kada je evidentirano 540.978 zaposlenih, što jasno ukazuje na uobičajene sezonske oscilacije, a ne na negativne posljedice povećanja minimalne plate. Istovremeno, pozitivni efekti su jasni: povećana je kupovna moć radnika, smanjen pritisak na socijalne transfere, a rast ličnih primanja doprinio je i većoj potrošnji, što se reflektiralo i na prihode budžeta. To su pokazatelji da mjera nije bila samo socijalno opravdana, već i ekonomski racionalna. Naplata javnih prihoda je povećana za 10 posto. O utjecaju na troškove poslodavaca moći ćemo govoriti krajem marta kad se predaju poreski bilansi, tim prije što su u drugoj polovini godine smanjeni doprinosi sa 41,5 na 36 posto.

Koliko je realan strah da će dio poslodavaca, suočen s većim izdacima, radnike prebaciti u sivu zonu ili zatvoriti firme?

- Ne bih želio nikoga uvrijediti, naravno da sam i ja vidio kataklizmične procjene o gubitku 25.000 radnih mjesta, zatvaranju 5.000 firmi, ali potpuno iskreno nisam baš vidio ozbiljnu argumentaciju za tako nešto. Danas je jasno kako ne postoji nijedan ozbiljan pokazatelj da su mjere koje smo uveli dovele do masovnog zatvaranja firmi ili prelaska u sivu zonu. Naprotiv, u ovoj godini imamo rekordan broj od 5251 registriranih novih privrednih subjekata, što je moguće provjeriti u registru poslovnih subjekata.

U posljednje tri godine našeg mandata imamo više registriranih nego za svih sedam godina prije našeg dolaska. Siva ekonomija u Federaciji nije nastala jučer niti kao posljedica jedne odluke ove Vlade. Prema procjenama relevantnih međunarodnih finanasijskih institucija BiH i Albanija su na vrhu liste sa čak 18,6 posto BDP u sivoj zoni. To godinama predstavlja sistemski problem i upravo zato ga rješavamo kombinacijom rasterećenja privrede i jačanja kontrole, a ne prebacivanjem tereta samo na poslodavce ili radnike.

Važno je naglasiti da smo s povećanjem minimalne plate, smanjili doprinose, osigurali refundaciju najugroženijim poslodavcima kao i neoporezive naknade za radnike. Pojačali smo i inspekcijski nadzor.

Na kraju nemam dileme da oni koji posluju odgovorno nemaju razloga za strah, dok oni koji godinama grade konkurentsku prednost na neplaćanju doprinosa moraju znati da država neće zatvarati oči pred tim problemom i da ćemo iskoristiti sve mehanizme u sprečavanju takvog ponašanja.

Prihodi od poreza i doprinosa bilježe rekorde skoro svaki mjesec, a istovremeno se Vlada FBiH sve više zadužuje kod međunarodnih kreditora. Kako građanima to objasniti?

- Ta dva podatka ne stoje u suprotnosti, a u pravu ste da je važno da to građanima objasnimo jednostavno i iskreno. Nemojte da zaboravimo kako smo ove kao i prošle godine vraćali rekordan dug, a isto nas u iznosu od 1,3 milijarde čeka i u 2026. godini. To je dug svih prethodnih vlada i samo licemjerna SDA se može toliko praviti ludom i očekivati da mi vraćamo dug koji su u najvećoj mjeri oni napravili, a da pri tome valjda ne dijelimo penzije, invalidnine, dječiji doplatak i sve ono što se plaća iz budžeta. Samo oni koji su u fond solidarnosti izdvajali nula maraka mogu prigovarati kako je malo kada smo ove godine u tu svrhu izdvojili 77 miliona.

S druge strane, rekordni prihodi od poreza i doprinosa govore da privreda radi više, da je naplata bolja i da se sve veći dio ekonomije odvija u legalnim tokovima. To je dobra vijest i potvrda da fiskalni sistem jača.

Međutim, istovremeno su i obaveze države značajno porasle, prije svega za penzije, plate, socijalne transfere, zdravstvo i javne usluge, koje građani s pravom očekuju da budu redovne i kvalitetne. Uz to, dio rashoda koji danas imamo rezultat je dugogodišnjeg odgađanja investicija i reformi.

Zaduživanje koje provodimo je planirano na prihodovnoj strani budžeta, kako bismo osigurali stabilnost budžeta i razvojne komponente. Svake godine do sada smo uspjeli da je iznos zaduženja manji od iznosa otplate duga, te okončati drugu godinu zaredom bez rebalansa, što dokazuje našu ozbiljnost u planiranju. Trudimo se i uspijevamo održati budžetsku likvidnost, uredno servisirati sve obaveze pri čemu vodimo računa da ukupni dug ostane na sigurnom i održivom nivou u odnosu na snagu ekonomije.

Drugim riječima, više prihoda nam daje snagu, a odgovorno zaduživanje nam daje prostor da rješavamo nagomilane probleme bez udara na standard građana.

Gdje odlazi novac od zaduženja?

- Prihodovna strana budžeta se raspoređuje u odnosu na rashodovnu prema dinamici i prioritetima koje utvrđuje Zakon o izvršenju budžeta. Novac od zaduženja ne ide u nepoznatom pravcu niti može biti jedna marka isplaćena bez kontrole na stavke koje nisu planirane budžetom. Novac iz budžeta, pa tako i prihodi od zaduženja, koristi se planski, transparentno i za jasno definisane namjene pa tako i na one koje imaju dugoročnu vrijednost za građane Federacije BiH.

Između ostalog, koristimo ga za finansiranje infrastrukturnih i razvojnih projekata. Nama je u ovom trenutku kao Vladi važno da više vraćamo duga nego što emitujemo obveznica ili trezorskih zapisa. Nemoguće bi bilo iz budžeta servisirati vanjski dug, a da nemamo ovih dodatnih obveznica i zaduženja. Da ponovim, bilo bi moguće, ali onda bi penzije, plate, invalidnine, bile na puno nižem nivou, a poticaji bi bili samo nedostižna fikcija. Planirali smo u budžetu i realizirali u historiji najveće poticaje i podršku malim i srednjim preduzećima – tri puta veće nego što je to bilo kod prethodnih vlada, rekordnih 28 miliona, znatno veća socijalna davanja, historijski najveće poticaje za poljoprivredu od 183 miliona, fond solidarnosti i drugo. Sve obaveze se uredno izvršavaju.

Kada je sadašnji saziv Vlade preuzeo mandat, javni dug Federacije i svih njenih krajnjih korisnika iznosio je 24,9 posto BDP-a. Danas on iznosi 19,96 posto. To je gotovo pet posto manje. To je, dakle, dug Federacije i svih krajnjih korisnika, a sam dug Federacije u odnosu na BDP iznosi 7,17 posto. Jedina istina, kao što govore činjenice je da je ova Vlada smanjila dug Federacije i štaviše, u posljednje tri godine realizirala rekordnu otplatu duga.

Neodgovorna uprava

Južna interkonekcija je strateški projekt. Koji su operativni koraci Vlade od posljednjeg sastanka s predstavnicima Američke administracije?

- Nakon godina stagnacije i poigravanja sa živcima dokazanih prijatelja iz administracije SAD, Južna interkonekcija je sada projekt s jasno definisanim koracima. Ponosan sam na Ministarstvo energetike, industrije i rudarstva koje je iznijelo ovaj važni projekt. Konkretno na vaše pitanje, Vlada FBiH će odmah formirati komisiju za pripremu dokumentacije za urbanističku saglasnost, vrlo brzo komisiju za koncesije, što je procedura koju možemo pokrenuti bez odgađanja. Komisija za tehničku podršku će zajedno s Ministarstvom pripremiti potrebne izmjene zakona koje bi onda Vlada nakon usvajanja proslijedila u parlamentarnu proceduru. Također, na parlamentima je da usvoje neophodne prostorno-planske i druge prateće akte, bez kojih nema početka radova.