Vukanović: Kresojević dobio od Stanivukovića novogodišnji poklon iz budžeta od 12.000 KM

On navodi da je Stanivuković potpisao Ugovor o djelu s Kresojevićem da izvrši "tobože analizu nalate poreza na nekorektnost“, i za 6 mjeseci, od 1. januara do 30. juna od grada Banja Luka će za to naplatiti 12.000 KM, mjesečno po 2.000 KM.

– Sredstava se isplaćuju stavke u budžetu Grada – Bruto naknade za rad van radnog odnosa, a zanimljivo da je ova stavka utrostručena, glasovima odbornika SNSD-a koji su podržali prijedlog gradonačelnika Stanivukovića u Budžetu grada Banja Luka za 2026. godinu, povećana sa 80.000 na 225.000 KM, kao i svi drugi troškovi i rashodi, od reprezentacije do stručnih usluga, kako bi se finansirale političke i predizborne aktivnosti novog Pokreta za vlast. Tako se iznos za plate sa 33,7 miliona KM u 2025. povećava na čak 39,5 miliona u 2026. godini, što je više za čak 6 miliona KM, a sve kako bi Stanivuković imao prostora i nastavio da zapošljava novu armiju svojih stranačkih drugara – naveo je Vukanović.

Ističe da je Kresojević prvo bio savjetnik Stanivukovića, pa gradski menadžer, a onda je zamijenio "Drinu Trećinu u skupštinskim klupama, ali nastavio da prima apanaže i platu iz gradskog budžeta, što je nemoralno ali i koruptivno“.

– Kresojević nije jedini koji dobija Ugovor o djelu, uskoro ću objaviti nove Ugovore i detalje kadrova Pokreta za vlast Draška Stanivukovića, a očekujem da se Stanivuković, Kresojević i drugi ovih dana oglase i kažu kome je namijenjeno skoro 300.000 KM za Ugovore od djelu u 2026. godini, te ko je do sada od funkcionera PDP-a dobio i koliko novaca iz budžeta grada Banjaluka za fiktivne poslove i Ugovore od djelu – zaključio je Vukanović.