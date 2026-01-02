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BIHAMK

I dalje nepregledne kolone na graničnim prijelazima: Velike gužve na izlazu iz države

Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini

Gužve na granici - Avaz
Dnevni avaz
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S. S.

2.1.2026

Pojačana je frekvencija vozila na svim važnijim putnim pravcima, kao i na većini graničnih prelaza. Vozi se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a ovako vrijeme pogoduje učestalim odronima kamenja na kolovoz. Molimo vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima: Šepak, Zupci, Karakaj i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.

Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

# GRANICA
# GUŽVE
# BIHAMK
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