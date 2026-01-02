I dalje nepregledne kolone na graničnim prijelazima: Velike gužve na izlazu iz države

Pojačana je frekvencija vozila na svim važnijim putnim pravcima, kao i na većini graničnih prelaza. Vozi se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a ovako vrijeme pogoduje učestalim odronima kamenja na kolovoz. Molimo vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima: Šepak, Zupci, Karakaj i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.