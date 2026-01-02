U mostarskoj bolnici veliki broj porođaja: Broj beba se približio rekordu, evo zbog čega

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar tokom 2025. godine nastavljen je trend velikog broja porođaja, s približno 1.960 rođene djece. Time je zadržan visok nivo iz rekordne 2024. godine, kada je rođeno 1.979 beba, što je znatno više u odnosu na ranije godine.

Ovaj trend rezultat je pozitivnog prirodnog priraštaja u Zapadnohercegovačkom kantonu, sa sjedištem u Širokom Brijegu, kao i u nekoliko općina Hercegovačko-neretvanskog kantona koje gravitiraju mostarskom porodilištu. Broj novorođene djece značajno raste od 2023. godine, kada je iznosio 1.878.

Zapadnohercegovački kanton jedini je u Federaciji Bosne i Hercegovine koji godinama bilježi pozitivan prirodni priraštaj. Kantonalne vlasti isplaćuju mjesečne naknade za treće i svako naredno dijete u iznosu od 250 do 350 eura do sedme godine života, osiguravaju porodiljske naknade za nezaposlene majke, besplatne udžbenike, subvencionirani prijevoz učenika te jednokratne novčane potpore za opremanje djeteta. Ove mjere doprinijele su povratku mladih porodica i stabilnom natalitetu.

U novogodišnjoj noći prva rođena beba bila je djevojčica Ana iz zapadnohercegovačke općine Posušje.