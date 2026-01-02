Video / Momak sa sela Ahmed Malkoč: Muze krave od šeste godine, pravi pite, sam naučio voziti traktor

U selu Ipota, nadomak Jajca, živi momak koji ruši sve predrasude o današnjoj omladini. Tek mu je 19 godina, a iza njegovih dlanova stoje snaga, upornost i ljubav prema zemlji na kojoj je odrastao.

Ahmed Malkoč ne poznaje riječ „ne mogu“ – on muze krave od šeste godine, vozi traktor, brine o stoci, radi na imanju, kuha pite poput najiskusnijih domaćica i, što je najvažnije, sve to radi s osmijehom i ponosom. Primjer za mlade Dok mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine, Ahmed je svoj život, snove i budućnost odlučio graditi upravo ovdje, na ognjištu svojih predaka. Skroman, vrijedan i vedrog duha, ovaj mladić pokazuje da uspjeh ne dolazi iz glamura i lagodnosti, već iz poštenog rada, dobrog srca i ljubavi prema porodici i selu u kojem je ponikao. - Počeo sam da muzem krave sa šest godina. Gledao sam kako mama radi, tako i ja i naučio. Interesovalo me. Kad oni odu negdje ja sam pomuzem kravu. Dešavalo nam se kad smo muzilicu kupili, pa krava ne zna, pa priključim muzilicu, a ona i mene i muzilicu – priča nam Ahmed na početku razgovora.

Radni dan počinje sa zorom . Avaz Radni dan počinje sa zorom . Avaz

S obzirom na to da je postao jako popularan na društvenim mrežama, Ahmed je otkrio kako na negativne komentare uopšte ne reaguje, te da je mnogo više onih pozitivnih. U jednom od komentara pisalo je da je Ahmed najpoželjniji neženja u svom kantonu, pa smo ga pitali da li je to istina. - Tako ljudi kažu. Javljaju mi se djevojke, Boga mi. Ali, ja sam sebi našao djevojku. Što manje svijet zna o tome bolje meni. Slični smo, mislim da je to baš spojeno od Boga. Zaljubljen sam do ušiju, što se kaže, i sretan sam. Ne javljajte se više – poručio je Ahmed djevojkama. Na pitanje kako djevojka reaguje na njegovu popularnost, Ahmed kaže da joj i nije baš drago jer se plaši da ga neko „ne ukrade“. Ipak, uvjerava je da je on vjeran kao pas. Pitali smo ga i kako izgleda njegov radni dan. - Ujutru, kad sam prva smjena na posao, odradim svoje, popijem kahvu, jedem i napolje u štalu, namirivati svoja goveda i koze i konje. Onda noć, namirivanje opet i spavanje do sutra. Nekad bude naporno. Ja sam sebe pitam kako imam više snage, kako izdržim. Ali eto, Bog mi daje ljubav prema poljoprivredi i stočarstvu i to me nekako još jače gura naprijed – iskren je Ahmed.

Malkoč u društvu novinarke . Avaz Malkoč u društvu novinarke . Avaz