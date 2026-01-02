Video / Momak sa sela Ahmed Malkoč: Muze krave od šeste godine, pravi pite, sam naučio voziti traktor

U selu Ipota, nadomak Jajca, živi momak koji ruši sve predrasude o današnjoj omladini. Tek mu je 19 godina, a iza njegovih dlanova stoje snaga, upornost i ljubav prema zemlji na kojoj je odrastao.
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"AVAZ" U POSJETI
Imam i djevojku, ne javljajte se više, Ćanu zovem na svadbu, Bog mi daje ljubav prema poljoprivredi i stočarstvu i to me nekako još jače gura naprijed, iskren je Ahmed
U selu Ipota, nadomak Jajca, živi momak koji ruši sve predrasude o današnjoj omladini. Tek mu je 19 godina, a iza njegovih dlanova stoje snaga, upornost i ljubav prema zemlji na kojoj je odrastao.
Ahmed Malkoč ne poznaje riječ „ne mogu“ – on muze krave od šeste godine, vozi traktor, brine o stoci, radi na imanju, kuha pite poput najiskusnijih domaćica i, što je najvažnije, sve to radi s osmijehom i ponosom.
Dok mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine, Ahmed je svoj život, snove i budućnost odlučio graditi upravo ovdje, na ognjištu svojih predaka. Skroman, vrijedan i vedrog duha, ovaj mladić pokazuje da uspjeh ne dolazi iz glamura i lagodnosti, već iz poštenog rada, dobrog srca i ljubavi prema porodici i selu u kojem je ponikao.
- Počeo sam da muzem krave sa šest godina. Gledao sam kako mama radi, tako i ja i naučio. Interesovalo me. Kad oni odu negdje ja sam pomuzem kravu. Dešavalo nam se kad smo muzilicu kupili, pa krava ne zna, pa priključim muzilicu, a ona i mene i muzilicu – priča nam Ahmed na početku razgovora.
Radni dan počinje sa zorom. Avaz
S obzirom na to da je postao jako popularan na društvenim mrežama, Ahmed je otkrio kako na negativne komentare uopšte ne reaguje, te da je mnogo više onih pozitivnih.
U jednom od komentara pisalo je da je Ahmed najpoželjniji neženja u svom kantonu, pa smo ga pitali da li je to istina.
- Tako ljudi kažu. Javljaju mi se djevojke, Boga mi. Ali, ja sam sebi našao djevojku. Što manje svijet zna o tome bolje meni. Slični smo, mislim da je to baš spojeno od Boga. Zaljubljen sam do ušiju, što se kaže, i sretan sam. Ne javljajte se više – poručio je Ahmed djevojkama.
Na pitanje kako djevojka reaguje na njegovu popularnost, Ahmed kaže da joj i nije baš drago jer se plaši da ga neko „ne ukrade“. Ipak, uvjerava je da je on vjeran kao pas.
Pitali smo ga i kako izgleda njegov radni dan.
- Ujutru, kad sam prva smjena na posao, odradim svoje, popijem kahvu, jedem i napolje u štalu, namirivati svoja goveda i koze i konje. Onda noć, namirivanje opet i spavanje do sutra. Nekad bude naporno. Ja sam sebe pitam kako imam više snage, kako izdržim. Ali eto, Bog mi daje ljubav prema poljoprivredi i stočarstvu i to me nekako još jače gura naprijed – iskren je Ahmed.
Malkoč u društvu novinarke. Avaz
Njegova najveća želja je da bude najbolji farmer, da proširi imanje i ima veliku farmu i za sada sigurnim koracima ide prema tome.
- Svaki mjesec ja nešto ušparam sebi pa kupim. Najbitnija je organizacija. Vi morate sjesti navečer pa se organizovati šta ćete sutra. Pa kad završite jedan posao šta ćete drugo raditi, pa treće, pa kad ćete izaći... Sve se mora organizovati. Da ne bi niko, što se kaže, ispaštao. Ja volim sve živo raditi. Ništa mi nije sporno, mrsko, nepoznato. I eto, uspijevam i na poslu, i kod kuće na farmi, i u kući – kazao je Ahmed.
Osim što kuha i muze krave, Ahmed zna, pored automobila, da vozi i frezu i traktor i sve to je sam naučio.
- Konjska kola su bila prvo vozilo koje sam naučio voziti. Evo znam ja auto i frezu i traktor. Sve sam se sam naučio. Ja sam, inače, kroz život, sve samouk. Gledao sam sve od oca i od dede, kako oni, pa hajde, Bože moj. Ja sam tu pratio šta oni rade, kako, sve. Samo kobila bila mirna, i haj'mo, rekoh. I tako je bilo... I poslije toga mi kupimo motokultivator. I iznad kuće ga parkirali, otac ode na teren. Ko će to vozati, a on na ključ. I ja sjedim, otkrijem ga, a tri mjenjača. Ma ne znaš ti gdje ćeš, šta ćeš, kud ćeš, pojma nemam. A nemam nikoga živoga da mi pokaže šta i kako. Ja vidim sve ono nacrtano. Ja njega krehnem i lagano – prisjetio je Ahmed te pustolovine.
Ovaj 19-godišnjak sve radi uz pjesmu, pa je tako i nama zapjevao i otkrio da najviše voli pjevati sevdalinke, a najdraža pjevačica mu je Ćana. Nju će, kaže, na svadbu da zove.
I dok u Bosni i Hercegovini sve više omladine odlazi iz zemlje, Ahmed ne razmišlja o tome. Za kraj razgovora imao je jednu poruku, a to je da budemo ljudi, prije svega, da hodamo uzdignute glave i da ne sramotimo svoju porodicu.
Zanimljivo je da Ahmed zna sve da kuha, a posebno dobro pravi pite i kolače. Prvu pitu koju je spremio bila je krompiruša, a u međuvremenu je naučio da sprema i sve ostale. Ipak, otkriva da nerado jede pitu od tikve, zeljanicu i sirnicu, pa tako i sam najčešće pravi burek, krompirušu ili maslenicu.
- Kad imam malo slobodnog vremena, ja to preusmjerim na kuhanje, jer imam ljubav prema kuhinji. Sve sam naučio gledajući mamu. Kako je ona kuhala, mene je to interesovalo. Ko kad mi djeca nismo imali ni društvenih mreža, ništa. Ako je napolju loše vrijeme, uvijek kad smo u kući, gledamo šta mama radi. I ja sam tako gledao, gledao, pa me interesuje, pa daj, pa mama ode u bolnicu sa mlađim bratom i sestrom. Ostanemo kući ja i otac, pa ja se potrudim, pa Bože moj, ako ispadne... Ja to zamijesim, nekad ispadne, nekad ne ispadne, pa malo i ponovim – iskren je Ahmed.
VJERUJU U TRADICIJU