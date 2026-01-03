Sanel Mehanović treću godinu daruje mališane paketićima: Dođe s posla iz Slovenije, darove dijeli u Donjoj i Gornjoj Lohinji

Novoj godini itekako se obraduju najmlađi, djeca u vrtićima, školama, ustanovama. Dođe Djed Mraz, pa im donese paketiće, i svega u njima. Bude tu i pjesme, šale, ali način na koji djecu obraduje mještanin naselja Lohinja Donja Sanel Mehanović, zasigurno je jedinstven nadaleko.

Naime, kako ističe predsjednik Vijeća MZ Lohinja Donja Mersed Šestak, treća je godina kako Sanel Mehanović, pred novogodišnje praznike stigne iz Slovenije gdje je zaposlen, kupi oko stotinjak paketića, posloži ih u specijalno izrađene ćeze i ide kroz selo. Do sada je paketiće dijelio u Lohinji Donjoj, ove godine se odlučio da obraduje i djecu u susjednom selu Lohinja Gornja – kaže Šestak.

Sanel se odjene u Djeda Mraza i pored ćeza ide po selu, doziva djecu, a ona obradovana paketićima mu se toplo zahvaljuju. Ove godine je podijelio stotinu paketića. Kaže da će tradiciju nastaviti i dogodine. Inače, Sanel je poznati akcijaš. Kad vidi da nešto sam može popraviti u svom selu, kada stigne iz Slovenije, lati se posla i završi ga. Mještanin za primjer u svakom pogledu.