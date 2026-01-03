U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: BiH između Evrope i paralize

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: BiH između Evrope i paralize.

Čitajte o ključnim izazovima za vlasti u ovoj godini. Već u februaru nas čekaju ponovljeni izbori za predsjednika RS, a u oktobru veliki izbori, dva događaja koja će odrediti budućnost.

Za "Dnevni avaz" nakon historijskog uspjeha Zrinjskog govorio je defanzivac ove ekipe Slobodan Jakovljević.

Otkrivamo i detalje novog zakona koji će uskoro biti usvojen: Ko sve može biti njegovatelje?

Čitajte i o novoj sramoti u Sarajevu: Kako su građani morali sami popraviti kvar da ne bi Novu godinu dočekali u mraku.

Da li je tržište Kazahstana nova prilika za bh privredu?

U požaru u Švicarskoj stradalo je oko 40 osoba, a više od stotinu je povrijeđeno. Zvanično je potvrđeno da je među povrijeđenima i jedan državljanin BiH?

Velika misterija na Jahorini: Nikome nije jasno kako je Tuzlak stradao na Jahorini?

Bavimo se i time kako bh. vlasti nas nisu zaštitile od CO2 takse.

Na stranicama mozaika možete pročitati više o dočecima Nove godine širom regiona.

Čitajte i o 30 godina herojske borbe s minama.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

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