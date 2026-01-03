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MOGUĆI ODRONI NA CESTI

Stanje na putevima u BiH: Snijeg otežava saobraćaj

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen

Snijeg otežava saobraćaj. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

3.1.2026

Na sjevernim, sjeverozapadnim i sjeveroistočnim područjima Bosne i Hercegovine pada snijeg, što otežava saobraćaj. 

U ostatku zemlje pada kiša i saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu. Uslijed temperaturnih oscilacija, mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovozu. Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i prilagode vožnju trenutnim uslovima na cesti. Napominjemo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini, kažu iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Orašje i Svilaj. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

# STANJE NA CESTAMA
# BIHAMK
# SAOBRAĆAJ
# STANJE NA PUTEVIMA
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