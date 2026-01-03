Završena rasprava, uskoro usvajanje novog zakona: Ko sve može biti njegovatelj

Inicijator donošenja novog zakona o roditeljima njegovateljima je bilo Udruženje „Dajte nam šansu“ čija predsjednica Ines Kavalec za „Dnevni avaz“ kaže da će promjene biti značajne.

Izmjene ovog zakonskog akta, koji se primjenjuje od kraja decembra 2021. godine, uslijedile su jer su se u praksi pojavili problemi s obzirom na to da njegovo donošenje nije pratila i priprema drugih sistema potrebnih za primjenu, a to su porezni, penzijski i zdravstveni.

Krajem decembra završena je i javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima, nakon što je prethodno, posljednjih dana oktobra, okončana parlamentarna procedura.

- Nijedan zakon nije idealan, pa tako ni taj, ali ako ga imamo, onda su i izmjene moguće. Izmjene postojećeg zakona odnose se na to da staratelj može biti drugo lice, s obzirom na to da se u prvobitnoj formi to odnosilo samo na roditelje, odnosno zvanično staratelje. To se sada eliminiše - kaže Kavalec.

Praktično, definisanje statusa roditelja njegovatelja, kako potvrđuje Kavalec, proširuje se na krug srodnika, pa to pravo nije ograničeno samo na roditelje, već na bračne i vanbračne partnere, posvojenike, braće, sestre, nane, bake, djedove...

- Također, u Zakonu je navedeno da, ako dijete boravi maksimalno četiri sata u nekoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, roditelj ne može ostvariti status njegovatelja. Sada je i to eliminisano, kao i uzrok nastanka invaliditeta. Novo zakonsko rješenje odnosi se i na to da uzrok invaliditeta može biti i stečen, a ne samo urođen - govori Kavalec.

Pomoć najugroženijim

Time je, zapravo, otklonjena diskriminacija po osnovu uzroka nastanka invaliditeta, pa su u praksi brojne porodice bile isključene.

- To su tri ključne stvari koje će, vjerujem, nasreću ili nažalost, zavisno kako ko posmatra, povećati interesovanje za dobijanje statusa roditelja njegovatelja. Ovaj zakon se možda prvi put oslanja upravo na potrebe, a ne na prava. To znači da su ovim zakonom obuhvaćeni roditelji čija su djeca u najtežem stanju. Jer, osoba s invaliditetom može biti neko ko je visoko funkcionalan i neko ko zaista treba 24-satnu njegu i brigu. Ovaj zakon je namijenjen upravo za kategoriju onih koji doslovno ne mogu obavljati ni osnovne životne funkcije - ističe Kavalec.

Prema posljednjim podacima, broj roditelja njegovatelja u FBiH je 1.875, a procjenjuje se da će se usvajanjem novog zakona broj korisnika povećati za gotovo 25 posto.

Novčane naknade

Za provođenje izmjena Zakona o roditeljima njegovateljima u budžetu FBiH će trebati osigurati dodatna sredstva. Povećanje je potrebno zbog uvećanog iznosa najniže plaće za 2025. koja je povećana na 1.000 KM, čime automatski raste i novčana naknada roditeljima njegovateljima.