Muškarac i žena iz BiH se "živi sahranili": Napravili zabavu za 200 ljudi

Nesvakidašnja priča koja je izazvala pažnju javnosti širom regiona dolazi iz mjesta Pojezna kod Dervente.

Bračni par Dragan i Dragica Marić, iako su živi i dobrog zdravlja, odlučili su unaprijed podići svoju porodičnu grobnicu, a zatim organizovati zadušnu večeru na koju su pozvali oko 200 zvanica. Ono što je trebalo biti tiho okupljanje, pretvorilo se u pravo slavlje.

Kako kažu Marići, njihova odluka nije proizašla iz straha od smrti, već iz želje da sve unaprijed pripreme i rasterete sebe, ali i druge. Smrt, tvrde, ne doživljavaju kao tabu, već kao dio života, zbog čega su željeli da sve bude “čisto, uredno i završeno”.

- Svi veseli, imate jesti i piti, nemojte misliti da je sahrana, ali kao da jeste - rekao je Dragan Marić, objašnjavajući da je ideja bila da se ljudi okupe, druže i raduju, a ne tuguju.

Dodaje da je slavlje organizovano bez ikakve patetike, u vedroj atmosferi.

Porodična grobnica nalazi se na seoskom groblju, svega pedesetak metara od njihove kuće. Kažu da im to ne stvara nelagodu naprotiv, navikli su se.

- Kad se ujutro probudimo, vidimo grobnicu. To nam je sasvim normalno, nije jezivo - govori Dragica Marić za ATV.

Marići ističu da su grobnicu gradili kvalitetno, jer im je bilo važno da sve bude trajno i dostojanstveno. Dragan objašnjava da nemaju djece ni bližih nasljednika i da je upravo to bio dodatni motiv da sve pripreme dok su još u snazi.

- Zamišljao sam da kad umrem, ne ide zemlja i blato po meni. Htio sam da to bude uređeno - kaže on.

Iako su mnogi ostali zatečeni njihovom odlukom, Marići poručuju da oni ne slave smrt, već život. Posebno ističu svoju ljubav i zajedništvo. U braku su 25 godina, a Dragica je Draganu treća supruga.