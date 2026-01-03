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PRAVO SLAVLJE

Muškarac i žena iz BiH se "živi sahranili": Napravili zabavu za 200 ljudi

Kad se ujutro probudimo, vidimo grobnicu, kaže Marić

Bračni par Marić. ATV

A. O.

3.1.2026

Nesvakidašnja priča koja je izazvala pažnju javnosti širom regiona dolazi iz mjesta Pojezna kod Dervente.

Bračni par Dragan i Dragica Marić, iako su živi i dobrog zdravlja, odlučili su unaprijed podići svoju porodičnu grobnicu, a zatim organizovati zadušnu večeru na koju su pozvali oko 200 zvanica. Ono što je trebalo biti tiho okupljanje, pretvorilo se u pravo slavlje.

Kako kažu Marići, njihova odluka nije proizašla iz straha od smrti, već iz želje da sve unaprijed pripreme i rasterete sebe, ali i druge. Smrt, tvrde, ne doživljavaju kao tabu, već kao dio života, zbog čega su željeli da sve bude “čisto, uredno i završeno”.

- Svi veseli, imate jesti i piti, nemojte misliti da je sahrana, ali kao da jeste - rekao je Dragan Marić, objašnjavajući da je ideja bila da se ljudi okupe, druže i raduju, a ne tuguju.

Dodaje da je slavlje organizovano bez ikakve patetike, u vedroj atmosferi.

Porodična grobnica nalazi se na seoskom groblju, svega pedesetak metara od njihove kuće. Kažu da im to ne stvara nelagodu naprotiv, navikli su se.

- Kad se ujutro probudimo, vidimo grobnicu. To nam je sasvim normalno, nije jezivo - govori Dragica Marić za ATV.

Marići ističu da su grobnicu gradili kvalitetno, jer im je bilo važno da sve bude trajno i dostojanstveno. Dragan objašnjava da nemaju djece ni bližih nasljednika i da je upravo to bio dodatni motiv da sve pripreme dok su još u snazi.

- Zamišljao sam da kad umrem, ne ide zemlja i blato po meni. Htio sam da to bude uređeno - kaže on.

Iako su mnogi ostali zatečeni njihovom odlukom, Marići poručuju da oni ne slave smrt, već život. Posebno ističu svoju ljubav i zajedništvo. U braku su 25 godina, a Dragica je Draganu treća supruga.

# MUŠKARAC
# ŽENA
# BIH
# SAHRANA
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