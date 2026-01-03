Pred najavljene snježne padavine Bihać aktivirao zimsku službu

Uoči najavljenog naglog zahlađenja i intenzivnijih snježnih padavina, nadležne gradske službe u Bihaću poduzele su sve potrebne mjere kako bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje saobraćaja i sigurnost građana tokom zimskih uvjeta koji se očekuju u narednim danima.

Prema najavama meteorologa, Bihać očekuju niske temperature, hladne noći i jutra, uz mogućnost poledice i stvaranja težeg snježnog pokrivača. Zbog toga je Zimska služba JKP Komrad u potpunosti spremna za djelovanje.

Uoči početka padavina planirano je preventivno posipanje soli, dok će tokom narednih dana ekipe Zimske službe kontinuirano raditi na održavanju saobraćajnica i pješačkih površina, s posebnim fokusom na urbanu zonu grada.

- U skladu s prognozama, naše ekipe će biti stalno na terenu, a prioritet je prohodnost glavnih saobraćajnica i sigurnost svih učesnika u saobraćaju - istakli su iz JKP Komrad.

Iz ovog preduzeća upozoravaju da zimski uvjeti mogu povremeno otežavati odvijanje saobraćaja i kretanje pješaka, te apeluju na građane da pokažu razumijevanje, dodatni oprez i da svoje kretanje prilagode vremenskim prilikama.

Poseban apel upućen je vozačima da ne parkiraju vozila na način koji bi mogao ometati rad mehanizacije Zimske službe.

- Nepropisno parkirana vozila usporavaju ili onemogućavaju čišćenje ulica i trotoara, zbog čega molimo građane za saradnju kako bismo zajednički osigurali sigurnije uslove u zimskom periodu - poručili su iz ovog komunalnog preduzeća.