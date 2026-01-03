Video / Prve snježne pahulje zabijelile Sarajevo ove godine

Iako su meteorolozi najavljivali padavine, mnogi su bili iznenađeni koliko brzo i intenzivno je snijeg prešao iz kiše u zimski pokrivač.

Zimska sezona u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počela je danas kada je prvi ovogodišnji snijeg prekrio ulice i krovove Sarajeva.

Snijeg je počeo padati u poslijepodnevnim satima, donoseći sa sobom osjećaj zime koji je poprilično bio dugo iščekivan.

Uslijed prvih snježnih padavina, saobraćaj u Sarajevu nije bio ozbiljnije ugrožen, ali vozačima se svakako savjetuje oprez. U narednim danima, građani Sarajeva mogli bi uživati u punom zimskom ugođaju, a brojni ljubitelji skijanja mogli bi posjetiti planine.

Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini je zabilježena kiša, a u Bosni kiša ili snijeg.

Temperature zraka izmjerene u 13 sati (°C): Ivan Sedlo, Sokolac, Srebrenica, Tuzla 1; Doboj, Prijedor 2; Bijeljina, Sarajevo, Zenica 3; Banja Luka, Jajce 4; Livno 9; Trebinje 12; Mostar 15.

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