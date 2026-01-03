Iz bolnice u Bihaću za "Avaz" nakon smrti mladića: Čekamo nalaz obdukcije, pozivamo MUP i Tužilaštvo da sve ispitaju

Na mezarju Hendavci danas je klanjana dženaza mladom Bišćaninu Ademu Jušiću (22), koji je podlegao usljed teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 1. januara kod Bakšaiškog mosta u Bihaću. Prema dostupnim informacijama, u nesreći su učestvovala dva vozila Golf, a Jušić je bio saputnik u jednom od njih. Njegova smrt potresla je stanovnike Unsko-sanskog kantona i izazvala snažne reakcije građana.

Prema riječima njegovih sugrađana, Jušić je bio poznat kao human i angažovan mladić koji je volontirao tokom poplava i pomagao unesrećenim porodicama, a brojni se opraštaju od njega na društvenim mrežama porukama tuge i nevjerice, ali i podrške porodici. Nažalost, njegova smrt je otvorila niz pitanja o odgovornosti i postupanju institucija, ponajprije, Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, u kojoj je nesretni mladić podlegao. Tako su u centru Bihaća osvanuli transparenti, a na jednom od njih je ispisano: "Bolnica zakazala".