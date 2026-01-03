Iz bolnice u Bihaću za "Avaz" nakon smrti mladića: Čekamo nalaz obdukcije, pozivamo MUP i Tužilaštvo da sve ispitaju

Na mezarju Hendavci danas je klanjana dženaza mladom Bišćaninu Ademu Jušiću (22), koji je podlegao usljed teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 1. januara kod Bakšaiškog mosta u Bihaću. Prema dostupnim informacijama, u nesreći su učestvovala dva vozila Golf, a Jušić je bio saputnik u jednom od njih.
Njegova smrt potresla je stanovnike Unsko-sanskog kantona i izazvala snažne reakcije građana.
Prema riječima njegovih sugrađana, Jušić je bio poznat kao human i angažovan mladić koji je volontirao tokom poplava i pomagao unesrećenim porodicama, a brojni se opraštaju od njega na društvenim mrežama porukama tuge i nevjerice, ali i podrške porodici.
Nažalost, njegova smrt je otvorila niz pitanja o odgovornosti i postupanju institucija, ponajprije, Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, u kojoj je nesretni mladić podlegao.
Tako su u centru Bihaća osvanuli transparenti, a na jednom od njih je ispisano: "Bolnica zakazala".
Na društvenim mrežama su članovi njegove porodice iznijeli optužbe na račun ljekara, naglasivši da je došlo do propusta u postupanju i zakašnjele reakcije medicinskog osoblja.
Jedan od dežurnih ljekara je to, također, na društvenim mrežama, demantirao.
Zbog svega smo zatražili komentar od direktora Kantonalne bolnice Bihać, dr. Amela Kardaševića.
- Bilo bi neozbiljno da dajemo bilo kakve informacije dok ne bude napisan nalaz obdukcije. Nakon toga će se bolnica oglasiti službenim saopštenjem. Trenutno možemo samo iskazati iskreno saučešće porodici i prijateljima te pozvati MUP i Tužilaštvo da se uključe i ispitaju sve okolnosti prvenstveno radi porodice, potom javnosti, a i same Kantonalne bolnice - naveo je Kardašević za "Avaz".