Dodik se slikao sa Madurom da bi pokazao da je diplomatski aktivan

Zvaničnici Republike Srpske i vladajućeg SNSD-a nisu se oglašavali nakon akcije Sjedinjenih Američkih Država u kojoj je u Karakasu uhapšen prvi čovjek Venecuele Nikolas Maduro, zajedno sa suprugom.

Oni se već neko vrijeme trude da imaju dobre odnose s administracijom predsjednika SAD Donalda Trampa, no vjerovatno im problem predstavlja i to što predsjednik SNSD-a ima fotografiju s Nikolasom Madurom.

Fotografija je nastala dok je Milorad Dodik još sjedio u Predsjedništvu BiH i to prije početka 18. samita Pokreta nesvrstanih u Bakuu.

Tokom tokom susreta oni su naglasili potrebu da se njeguju prijateljski odnosi i međusobno uvažavanje na osnovu kojeg mogu da se grade i unapređuju svi vidovi saradnje. Tada je ocijenjeno da treba razvijati dobre odnose, posebno kroz jačanje ekonomske saradnje.