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LOŠA PROCJENA

Dodik se slikao sa Madurom da bi pokazao da je diplomatski aktivan

Fotografija je nastala dok je Milorad Dodik još sjedio u Predsjedništvu BiH i to prije početka 18. samita Pokreta nesvrstanih u Bakuu

Dodik i Maduro. snsd.org

S. S.

3.1.2026

Zvaničnici Republike Srpske i vladajućeg SNSD-a nisu se oglašavali nakon akcije Sjedinjenih Američkih Država u kojoj je u Karakasu uhapšen prvi čovjek Venecuele Nikolas Maduro, zajedno sa suprugom.

Oni se već neko vrijeme trude da imaju dobre odnose s administracijom predsjednika SAD Donalda Trampa, no vjerovatno im problem predstavlja i to što predsjednik SNSD-a ima fotografiju s Nikolasom Madurom.

Fotografija je nastala dok je Milorad Dodik još sjedio u Predsjedništvu BiH i to prije početka 18. samita Pokreta nesvrstanih u Bakuu.

Tokom tokom susreta oni su naglasili potrebu da se njeguju prijateljski odnosi i međusobno uvažavanje na osnovu kojeg mogu da se grade i unapređuju svi vidovi saradnje. Tada je ocijenjeno da treba razvijati dobre odnose, posebno kroz jačanje ekonomske saradnje.

Ova fotografija je i dalje dostupna na zvaničnoj stranici SNSD-a.

Inače, Dodik se nije libio da se sastaje s brojnim antizapadnim liderima, koje su mnogi zaobilazili. Tako je tokom najvećeg izolacionizma Vladimira Putina, nakon početka rata u Ukrajini, u više navrata ga posjećivao, dok su to čak i zvaničnici iz Srbije izbjegavali. Sastajao se Dodik i s Lukašenkom, predsjednikom Rusije, kao i zvaničnicima nepriznatih država u Kavkazu (Abhazija i Južna Osetija).

Ipak, sada je već jasno da je u slučaju Nikolasa Madura imao lošu procjenu, pogotovo ako ova fotografija dođe do Trampove administracije.

Šef Kluba PDP-a u NSRS Igor Crnadak se našalio zbog ove fotografije.

- Da li su Predsjednik, Vlada i Narodna skupština Republike Srpske na kolektivnom godišnjem? Ima li iko tamo da nam kaže šta je stav Republike Srpske? Gdje su kačketi - pita Crnadak. 

# NICOLAS MADURO
# MILORAD DODIK
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