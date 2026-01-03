Dodik se slikao sa Madurom da bi pokazao da je diplomatski aktivan

Zvaničnici Republike Srpske i vladajućeg SNSD-a nisu se oglašavali nakon akcije Sjedinjenih Američkih Država u kojoj je u Karakasu uhapšen prvi čovjek Venecuele Nikolas Maduro, zajedno sa suprugom.
Oni se već neko vrijeme trude da imaju dobre odnose s administracijom predsjednika SAD Donalda Trampa, no vjerovatno im problem predstavlja i to što predsjednik SNSD-a ima fotografiju s Nikolasom Madurom.
Fotografija je nastala dok je Milorad Dodik još sjedio u Predsjedništvu BiH i to prije početka 18. samita Pokreta nesvrstanih u Bakuu.
Tokom tokom susreta oni su naglasili potrebu da se njeguju prijateljski odnosi i međusobno uvažavanje na osnovu kojeg mogu da se grade i unapređuju svi vidovi saradnje. Tada je ocijenjeno da treba razvijati dobre odnose, posebno kroz jačanje ekonomske saradnje.
Ova fotografija je i dalje dostupna na zvaničnoj stranici SNSD-a.
Inače, Dodik se nije libio da se sastaje s brojnim antizapadnim liderima, koje su mnogi zaobilazili. Tako je tokom najvećeg izolacionizma Vladimira Putina, nakon početka rata u Ukrajini, u više navrata ga posjećivao, dok su to čak i zvaničnici iz Srbije izbjegavali. Sastajao se Dodik i s Lukašenkom, predsjednikom Rusije, kao i zvaničnicima nepriznatih država u Kavkazu (Abhazija i Južna Osetija).
Ipak, sada je već jasno da je u slučaju Nikolasa Madura imao lošu procjenu, pogotovo ako ova fotografija dođe do Trampove administracije.
Šef Kluba PDP-a u NSRS Igor Crnadak se našalio zbog ove fotografije.
- Da li su Predsjednik, Vlada i Narodna skupština Republike Srpske na kolektivnom godišnjem? Ima li iko tamo da nam kaže šta je stav Republike Srpske? Gdje su kačketi - pita Crnadak.