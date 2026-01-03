Dodik i Konaković su bili sve dogovorili, ali: Iskomplikovala se kupovina "kumove" zgrade u Banjoj Luci

- Ključna je uloga Pravobranilašva BiH, institucije koja je na neki način ušla u sukob sa Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH po pitanju te javne nabavke koja je očito kontroverzna' - kaže predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović i dodaje da tu sigurno ima nezakonitih radnji dok Pravobranilaštvo to provjerava.

"Čardak ni na nebi ni na zemlji''. Tako možemo nazvati sad već čuvenu "kumovu zgradu" u Banjoj Luci. Građena je za poznatog kupca, Upravu za indirektno oporezivanje BiH, ali nikada nije prodata jer su nadležne institucije konačno, pod pritiskom javnosti, počele da rade svoj posao.

Iako je posao oko kupovine davno trebao biti završen sve se iskomlikovalo kada su se u čitav proces uključile pravosudne institucije.

Afera koja je obilježila 2025. godinu svakako je i kontroverzna nabavka zgrade za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci. Čuvena "kumova zgrada" vrijedna nevjerovatnih 100 miliona maraka postala je sinonim za korupciju, piše BN.

- Znamo da u vezi te javne nabavke postoji i predmet u Tužilaštvu BiH. Vidjet ćemo šta će na kraju biti od svega toga ali mene iznenađuje da su se nadležne institucije uopšte uključile u ovaj problem' - ističe Borenović.

Kumova zgrada nije afera koja je nastala 2025. godine. Taj posao pripreman je deceniju unazad. Tenderi za kupovinu ili izgradnju objekta za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BiH su padali sve dok firma Grand trejd nije završila svoj objekat i ponudila je Upravi za vrtoglavih 100 miliona maraka.

Kako stvari funkcionišu

- To je školski primjer kako stvari ne treba da funkcionišu ali nažalost to je u Bih postalo uobičajeno' - kaže Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH i podsjeća da je ta zgrada postala predmet političke trgovine i temelj funkcionisanja koalicionog sporazuma u BiH.

- Jasno je da kupovina zgrade nije vršena u skladu sa zakonom i nevjerovatno je, čak i za BH prilike, da uprkos svim informacijama koje su isplivale u javnost taj proces nije prekinut. Postoje ozbiljne sumnje da je čitav proces nezakonit i da se pogodovalo unaprijed poznatom prodavcu zgrade koji je u vrlo bliskim odnosima sa bivšim predsjednikom' - ističe Blagovčanin.

Vijeće ministara BiH u nekoliko navrata je, na vrlo sumnjiv način, povećavalo iznos sredstava za kupovinu objekta za Upravu za indirektno oporezivanje dok nisu došli na 100 miliona maraka tačno onliko koliko kum traži za svoju zgradu.

Koalicioni partneri su postigli dogovor, novac je objezbjeđen, ali onda je "pukla ljubav", počelo se odugovlačoto sa kupovinim, istražni organi su počeli "čačkati'' tu javnu nabavku i izgleda da niko nije spreman da da stavi pečat na tu, sve su prilike vrlo sumnjivu rabotu.

Kumovi pokušavaju na sve načine da završe posao, prostor u objektu se nudi i nekim drugim bh. institucijama, ali nervoza je sve veća...

- Ne zna se ko je sve nervozan. Da li samo kum ili i kumići' - komentariše ekonomski analitičar Svetlana Cenić i dodaje da je dobro kada se to i takva pitanja zatalasaju.

Nečasne radnje

- Kada se možda i zastane malo sa tim nečasnim radnjama ali će to ponovo iskočiti. Kada ovima u Federaciji bude zatrebalo da istrguju nešto, oko neke pozicije, nekog interesa možda se nađe dobra volja da se to riješi' - zaključuje Cenić.

Kada će se i kako riješiti pitanje kumove zgrade, trenutno je vrlo ne izvjesno. Sad sva ta priča liči na onu čuvenu rečenicu iz pripovjetke Tamni vilajet - "Ko uzme kajat će se, ko ne uzme kajat će se''.

U međuvremenu svi oni koji su na bilo koji način uključeni u taj posao trebalo bi da se pripaze otvorenih prozora, strmih stepenica, klizavog puta i sličnih opasnosti po život i zdravlje, piše BN.

Podsjećamo, Konaković je jedini bošnjački ministar koji je glasao za kupovinu ove zgrade.