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"AVAZ" SAZNAJE

Mještani Alipašinog Polja ostali bez grijanja: Satima se mrznu u stanovima

Posebno zabrinjava činjenica da je nedjelja, neradni dan, te su mještani ostali bez grijanja dok su u svojim domovima

Ulica Trg solidarnosti. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

4.1.2026

Mještani Alipašinog Polja ponovno su ostali bez grijanja, saznaje portal „Avaza“.

Stanari u ulici Trg solidarnosti 3, u općini Novi Grad Sarajevo požalili su se našoj redakciji da 1. i 2. januara nisu imali grijanje, a sinoć oko 18 sati došlo je do novog prekida u snabdijevanju grijanjem.

Prema riječima sagovornice portala, u obližnjim zgradama u subotu takođe niko nije imao grijanje u stanovima.

Iako su stanari pokušali kontaktirati Toplane Sarajevo, kako tvrde, niko im nije odgovorio na pozive.

Posebno zabrinjava činjenica da je nedjelja, neradni dan, te su mještani ostali bez grijanja dok su u svojim domovima.

Podsjećamo, 31. decembra našoj redakciji požalili su se stanari ulice Bosanska, također, Alipašino Polje, koji su ostali bez struje. 

# ALIPAŠINO POLJE
# GRIJANJE
# SARAJEVO
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