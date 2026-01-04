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NAJAVLJENE PADAVINE

FUCZ izdala upozorenje: Na teritoriji FBiH stiže ozbiljna opasnost

Naglašavamo da je pravovremeno i odgovorno djelovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja od ključnog značaja, navode

Upozorenje FUCZ zbog opasnosti od posljedica najavljenih kišnih oborina. Fena

A. O.

4.1.2026

Federalna uprava Civilne zaštite upozorila je na realnu opasnost od posljedica djelovanja najavljenih kišnih oborina na području Federacije Bosne i Hercegovine u naredna četiri dana počevši od noćas 03/04.01.2026.godine.

Prema raspoloživim meteorološkim prognozama, očekuju se: - izrazito obilne padavine kiše na jugu Federacije BiH, lokalno i preko 200 l/m2, uz realnu opasnost od bujičnih poplava, klizišta i izlijevanja vodotoka, te - intenzivne snježne padavine u ostalim dijelovima Federacije BiH, koje mogu uzrokovati saobraćajne kolapse, prekide u snabdijevanju električnom energijom, otežan pristup naseljenim mjestima i ugrožavanje života i zdravlja stanovništva.

S tim u vezi, preporučuje se svim nadležnim organima civilne zaštite nižih nivoa vlasti, javnim preduzećima, službama i institucijama da bez odlaganja poduzmu sljedeće mjere: 1. Stavljanje svih raspoloživih snaga i sredstava civilne zaštite u stanje povećane pripravnosti, uključujući profesionalne jedinice kao i druge službe zaštite i spašavanja. 2. Provođenje preventivnih mjera s ciljem zaštite ljudi, stambenih i drugih objekata, infrastrukture i materijalnih dobara, u skladu sa planovima zaštite i spašavanja. 3. Pojačan nadzor vodotoka, nasipa, kritičnih tačaka i područja sklonih poplavama i klizištima, te pravovremeno informisanje nadležnih službi i stanovništva. 4. Pripremu mehanizacije, opreme i ljudstva za eventualno hitno djelovanje i intervencije. 5. Kontinuiranu komunikaciju i koordinaciju sa Federalnom upravom civilne zaštite, kao i međusobnu razmjenu informacija.

Posebno se JP Ceste Federacije BiH zadužuje da osigura: - stalnu prohodnost magistralnih i regionalnih puteva, - pripravnost zimske službe, mehanizacije i posipnog materijala, - brzo reagovanje u slučaju zastoja, odrona, snježnih nanosa i drugih ugrožavanja sigurnosti saobraćaja.

Agencije za vodna područja slivova rijeke Save i Jadranskog mora pozivaju se da: - pojačaju praćenje hidrološkog stanja, - poduzmu mjere u okviru svojih nadležnosti radi regulacije i kontrole vodostaja, - pravovremeno dostavljaju informacije o eventualnim opasnostima i prekoračenjima kritičnih nivoa.

Naglašavamo da je pravovremeno i odgovorno djelovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja od ključnog značaja za sprečavanje ili ublažavanje posljedica mogućih prirodnih nesreća. Federalna uprava civilne zaštite nastavit će kontinuirano pratiti stanje na terenu i po potrebi, poduzimati dodatne mjere u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, ističu iz FUCZ.

# FUCZ
# KIŠA
# FBIH
# UPOZORENJE
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